Ο Ιούνιος κινηματογραφικά μπαίνει με το δεξί, φέρνοντας την πρώτη εβδομάδα στις αίθουσες νέες ταινίες που θα σας στείλουν σινεμά. Από τις πρεμιέρες ξεχωρίζουν οι «Κυρίαρχοι του Σύμπαντος» του Τράβις Νάιτ, που επαναφέρει το θρυλικό franchise σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή στη μεγάλη οθόνη. Αλλά και οι «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, κατευθείαν από το Φεστιβάλ των Καννών.

Η εβδομάδα αυτή έχει κι ελληνικό άρωμα, αφού πρεμιέρα κάνουν οι «Μικρές Ανάσες» της Αμέρισσα Μπάστα, μία ταινία που μιλάει για τις μικρές καθημερινές μάχες μιας νέας γυναίκας που προσπαθεί να σπάσει τα όρια του κόσμου στον οποίο μεγάλωσε και να χαράξει τον δικό της δρόμο. Αλλά και το «Ελλάδα 3.0», όπου για πρώτη φορά, τρεις κωμωδίες μικρού μήκους ενώνονται σε μία κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία.

Μικρές Ανάσες

Σκηνοθεσία: Αμέρισσα Μπάστα

Σενάριο: Δημήτρης Νάκος, Αμέρισσα Μπάστα

Μουσική: Ντίνος Κίττου

Πρωταγωνιστούν: Ελίνα Τσιορμπατζή, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Τζέο Πακίτσας, Δημήτρης Κίτσος, Luli Bitri, Μαρίνα Μακρή, Γιώργος Πυρπασόπουλος

Διάρκεια: 92 λεπτά

Ελλάδα, 2025

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Η Λένα είναι είκοσι χρονών και ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Το μόνο που θέλει είναι να φύγει και να ξεκινήσει τη δική της ζωή. Όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είχε φανταστεί. Καθώς προσπαθεί να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της, η Λένα περιπλανιέται σε μια πόλη που δεν σταματά να κινείται γύρω της, αναζητώντας έναν τρόπο να κρατήσει τον έλεγχο της ζωής της.

Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος

Σκηνοθεσία: Τράβις Νάιτ

Σενάριο: Κρις Μπάτλερ, Ααρον Νι, Ανταμ Νι

Μουσική: Ντάνιελ Πέμπερτον

Πρωταγωνιστούν: Νίκολας Γκαλιτζίν, Καμίλα Μέντες, Άλισον Μπρι, Τζέιμς Πιούρφοϊ, Μορένα Μπακαρίν, Γιόχανες Χάουκουρ Γιοχάνεσον, Σάρλοτ Ράιλι, Κρίστεν Γουίγκ, Τζάρεντ Λέτο, Ιντρις Ελμπα

Διάρκεια: 132 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μετά από 15 χρόνια το Σπαθί της Δύναμης οδηγεί τον Πρίγκιπα Άνταμ (Nicholas Galitzine) πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί υπό την σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ (Jared Leto). Για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, ο Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα (Camila Mendes) και τον Ντάνκαν/Πολεμιστή (Idris Elba), και να αποδεχτεί το αληθινό του πεπρωμένο ως Χ-Μαν — ο πιο ισχυρός άντρας στο σύμπαν.

Πικρές Γιορτές

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Μουσική: Αλμπέρτο Ιγκλέσιας

Πρωταγωνιστούν: Μπάρμπαρα Λένι, Λεονάρντο Σμπαράλια, Αϊτάνα Σάντσεθ-Χιχόν, Βικτόρια Λουένγκο, Πάτρικ Κριάδο, Μιλένα Σμιτ, Κιμ Γκουτιέρες

Διάρκεια: 111 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Ισπανία, 2026

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Μια σκηνοθέτις διαφημιστικών, η Έλσα, βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της Μπονιφάτσιο, που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Έχοντας αμφιβολίες για τη σχέση της και προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε ένα νησί παρέα με την καλή της φίλη Πατρίσια. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ Ροσέτι, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή.

Η Ετυμηγορία

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μέριμαν, Τζιμ Σέρινταν

Σενάριο: Τζιμ Σέρινταν, Ντέιβιντ Μέριμαν

Μουσική: Άννα Ράις

Πρωταγωνιστούν: Βίκι Κριπς, Τζιμ Σέρινταν, Εινταν Γκίλεν, Κολμ Μίνι

Διάρκεια: 89 λεπτά

Ιρλανδία, 2025

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Σε μια φανταστική δίκη, δώδεκα μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν εάν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ιαν Μπέιλι είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Σοφί Τοσκάν Ντυ Πλαντιέ το 1996. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία ανασυνθέτει, μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ αυτών των δώδεκα ανθρώπων, μια υπόθεση που τελικά καλεί τον θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Ελλάδα 3.0

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γιγιντής

Σενάριο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Μιχάλης Γιγιντής

Ηθοποιοί: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Κώστας Φυτίλης, Στάθης Σταμουλακάτος (φωνή)

Μουσική: Kυριάκος Γκαλανάκης, Δημήτρης Ντελής

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ο Λάκης, ιδιωτικός ερευνητής, πιστεύει ότι η ζωή του είναι μεταφυσικά συνδεδεμένη με το ΠΑΣΟΚ και τον Αντρέα Παπανδρέου. Μια νύχτα, κλειδώνει τον Κωστάκη στο γραφείο του και μέσα από ένα ταξίδι στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, προσπαθεί να τον πείσει να μην πουλήσει σε πολυεθνική το ιστορικό θερινό σινεμά που διατηρεί η οικογένειά του στην ταράτσα του μεγάρου, στο οποίο συνυπάρχουν και οι δύο τους τα τελευταία χρόνια.

PLANET BALCONY

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Ιωάννα Κρυωνά

Ηθοποιοί: Γιώργος Χρυσοστόμου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Gary Salomon, Στέλιος Δημόπουλος, Στράτος Μαρούδας, Elena Tsyganok

Μουσική: Μαριλένα Ορφανού

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Για τον Τάσο οι μέρες περνούν ήσυχα στο μπαλκόνι παρέα με το μπαφάκι του και τον Συγκ, συγκάτοικο και κολλητό. Ένα βράδυ μια άγνωστη παρουσία στο απέναντι διαμέρισμα θα διαταράξει το αίθριο κλίμα του πλανήτη – μπαλκόνι, για λίγο αλλά αρκετά ώστε να φέρει μια μικρή ανανέωση στη ζωή των αυτοχθόνων ειδών του.

ΧΟΥΣ ΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΧΟΥΝ ΑΠΕΛΕΥΣΕΙ

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης

Ηθοποιοί: Δημήτρης Δρόσος, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάνος Τοκάκης, Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Πολυχρόνης, Δημήτρης Μπίτος, Άγγελος Σκασίλας, Γιάννης Λατουσάκης, Υβόννη Τζάθα, Ελένη Ευθυμίου, Μιχάλης Λατουσάκης

Μουσική: Νίκος Βελιώτης

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Μεσόκοπος υπάλληλος δήμου στο νεκροταφείο, ο Κοσμάς κάνει κουμάντο για το τι μπαίνει και τι βγαίνει. Μαζί με τον παπ’ Αργύρη έχουν στήσει μία καλά οργανωμένη επιχείρηση που βασίζεται στον πόνο του άλλου. Το χρήμα ρέει άφθονο μέχρι που η απληστία του Κοσμά τον φέρνει αντιμέτωπο με τον Μάκη.

Scary Movie 6

Σκηνοθεσία: Μάικλ Τίντες

Σενάριο: Μάρλον Γουέιανς, Σον Γουέιανς, Κίναν Αιβορι Γουέιανς, Κρεγκ Γουέιανς, Ρικ Αλβαρεζ

Μουσική: Χάιμ Μαζάρ

Πρωταγωνιστούν: Μάρλον Γουέιανς, Σον Γουέιανς, Άννα Φάρις, Ρετζίνα Χολ, Ντέιμον Γουέιανς Τζ., Γκρεγκ Γουέιανς, Μπένι Τσάιλντε, Κάμερον Σκοτ Ρόμπερτς Κιμ Γουέιανς,

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Είκοσι έξι χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο («Ghostface»), οι Βασικοί Τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής.

Η Φάρμα των Ζώων

Σκηνοθεσία: Άντι Σέρκις

Σενάριο: Νίκολας Στόλερ

Μουσική: Εϊτόρ Περέιρα

Πρωταγωνιστούν: Σεθ Ρόγκεν, Γκέιτεν Ματαράτσο, Στιβ Μπουσέμι, Γκλεν Κλόουζ, Λαβέρν Κοξ, Κίραν Κάλκιν, Γούντι Χάρελσον, Τζιμ Πάρσονς, Αντι Σέρκις

Διάρκεια: 95 λεπτά

ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, 2025

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Όταν τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας.

Η Ζόι και τα Ζωάκια της

Σκηνοθεσία: Ζάιρα Μουνιόθ Ντομίνγκεθ, Χούλιο Σότο Γκουρπίδε

Σενάριο: Αδέλα Γκουτιέρρεθ, Χούλιο Σότο Γκουρπίδε, Μιγκέλ Μοράν Μοράν, Χοσέ Τατάι

Μουσική: Αλφρεντ Τάπσκοτ

Πρωταγωνιστούν: Γιανίκ Βεργκάρα, Οδέια Μακούα, Χουάν Αμαδόρ Πουλίδο, Αντρέα Σανθ, Ικερ Μπενγκοετσέα, Χόσου Βαρέλα

Με τις φωνές των: Λητώ Αμπατζή, Σοφία Παναηλίδου, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Γιάννης Τσιούτσιας, Χρύσα Παπαδοπούλου, Χρήστος Συριώτης, Νέστορας Κοψιδάς, Γιάννης Υφαντής, Γεωργία Ιωαννίδου, Κωνσταντίνος Ρεπάνης, Βασίλης Παπαστάθης

Διάρκεια: 94 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Ισπανία, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Όταν μια εξωγήινη ουσία αναμειγνύει το DNA της Ζόι με εκείνο των εξωτικών κατοικιδίων της, ξεκινά μια ξεκαρδιστική περιπέτεια όπου οι άνθρωποι γίνονται ζώα, τα ζώα γίνονται άνθρωποι και όλοι πρέπει να συνεργαστούν για να σώσουν τον κόσμο.

Thesis

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ

Σενάριο: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ

Μουσική: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, Μαριάνο Μαρίν

Πρωταγωνιστούν: Άνα Τόρεντ, Φέλε Μαρτίνεθ, Εδουάρδο Νοριέγα, Τσάμπιερ Ελοριάγα, Μιγκέλ Πικάθο,

Διάρκεια: 126 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Ισπανία, 1996

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Μια φοιτήτρια που εκπονεί τη διατριβή της πάνω στην οπτικοποιημένη βία ανακαλύπτει τυχαία μια ταινία snuff στο πανεπιστήμιό της. Η έρευνά της θα την παρασύρει σε έναν θανάσιμα επικίνδυνο λαβύρινθο που ξεπερνά και τη νοσηρότερη φαντασία, ενώ τα όρια ανάμεσα στην περιέργεια, τον φόβο και την έλξη της βίας καταρρέουν, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.