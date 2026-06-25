Πλούσια σε νέες ταινίες και επανεκδόσεις κλασικών αριστουργημάτων είναι η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα (25/6). Τα φιλμ που έρχονται στα σινεμά είναι για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, όπου στο μενού συναντάμε φεστιβαλικές ταινίες, θρίλερ, ελληνικές παραγωγές και αριστουργήματα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη.

Επίσης, έχουμε και την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου «Supergirl», ενώ ξεχωρίζουμε επίσης το «Fuze» του Ντέιβιντ Μακένζι, τη «Ρομερία» της Κάρλα Σιμόν, καθώς και το ελληνικό «Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου» του Αθανάσιου Τόμμυ Σκλάβου.

Fuze

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι

Σενάριο: Μπέν Χοπκινς

Μουσική: Τόνι Ντούγκαν

Πρωταγωνιστούν: Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, Θίο Τζέιμς, Γκούγκου Μπάθα-Ρο, Σαμ Γουόρθινγκτον

Διάρκεια: 98 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Το κέντρο του Λονδίνου βυθίζεται στον πανικό μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που δεν έχει εκραγεί. Όσο επικρατεί το χάος μέχρι να εκκενωθεί η περιοχή, μία συμμορία εγκληματιών επιχειρεί μια παράτολμη ληστεία.

Supergirl

Σκηνοθεσία: Κρεγκ Γκιλέσπι

Σενάριο: Άνα Νογκέιρα

Μουσική: Κλαούντια Σαρν

Πρωταγωνιστούν: Μίλι Αλκοκ, Ματίας Σχούναερτς, Ιβ Ρίντλεϊ, Ντέιβιντ Κρούμχολτζ, Έμιλι Μπίτσαμ, Ντέιβιντ Κόρενσουετ, Τζέισον Μομόα

Διάρκεια: 108 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Όταν ένας απροσδόκητος και αδίστακτος εχθρός χτυπά πολύ κοντά στο σπίτι της, η Κάρα Τζορ-Ελ, γνωστή και ως Supergirl, ενώνει απρόθυμα τις δυνάμεις της με έναν απίθανο σύντροφο σε ένα επικό, διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης.

Ρομερία

Σκηνοθεσία: Κάρλα Σιμόν

Σενάριο: Κάρλα Σιμόν

Μουσική: Ερνέστ Πίπο

Πρωταγωνιστούν: Λιούσια Γκαρσία, Μιτς Μάρτιν, Τριστάν Ουγιόα, Μίριαμ Γκαγιέγο, Σάρα Κασάσνοβας, Αλμπέρτο Γκράσια, Χοσέ Άνχελ Εχίδο

Διάρκεια: 114 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Ισπανία, 2025

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

2004: η ορφανή 18χρονη Μαρίνα ταξιδεύει στο παραθαλάσσιο Βίγο της Γαλικίας, ψάχνοντας την άγνωστη οικογένεια του νεκρού πατέρα της με αφορμή την έκδοση ενός πιστοποιητικού για μία υποτροφία, που να αποδεικνύει τη σχέση της μαζί του. Στο καλοκαιρινό αυτό ταξίδι ζωής και αυτογνωσίας, οπλισμένη με μια ψηφιακή κάμερα, ανασύρει στοιχειωμένες μνήμες για τους ερωτευμένους και παθιασμένους νεαρούς γονείς της και αναζητά απαντήσεις για την αινιγματική ζωή τους μεσα από ένα παλιό ημερολόγιο της μαμάς της και σκόρπιες, αντικρουόμενες πληροφορίες που την μπερδεύουν.

72 Ώρες Προθεσμία

Σκηνοθεσία: Αντονι Μάρας

Σενάριο: Ντέιβιντ Χέιγκ, Αντονι Μάρας

Μουσική: Φόλκερ Μπέρτελμαν

Πρωταγωνιστούν: Άντριου Σκοτ, Μπρένταν Φρέιζερ, Κέρι Κόντον, Κρις Μεσίνα, Ντέιμιαν Λιούις

Διάρκεια: 100 λεπτά

Μ. Βρετανία, Γαλλία, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Παραμονές της απόβασης στην Νορμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωσή εξαρτάται μια επιχείρηση που θα καθορίσει ακόμα και την έκβαση του πολέμου.

Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου

Σκηνοθεσία: Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος

Σενάριο: Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος

Μουσική: Αλέξανδρος Μιάρης

Πρωταγωνιστούν: Λυδία Μπαγεώργου, Νίκος Δαμουλής, Άρης Κρούσκος, Έλλη Ξείπα

Διάρκεια: 108 λεπτά

Ελλάδα, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και συγκινητικού δράματος.

Νόβακ

Σκηνοθεσία: Χάρης Λαγκούσης

Σενάριο: Χάρης Λαγκούσης

Μουσική: Χάρης Νείλας

Πρωταγωνιστούν: Ζλάτκο Μπούριτς, Έλλα Ραμπφ, Γιάννης Παπαδόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου

Διάρκεια: 110 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Ελλάδα, Ελβετία, 2025

Διανομή: Heretic

Η υπόθεση

Δρ. Νόβακ, πρώην νευροεπιστήμονας από την Κροατία, έχει απομονωθεί στην καρδιά της Αθήνας, στοιχειωμένος από το σκοτεινό παρελθόν του. Ένας ιδεαλιστής νέος επιστήμονας προσπαθεί επίμονα να τον προσεγγίσει, μέχρι που τον πείθει να τον ακολουθήσει σε μια επιστημονική κολεκτίβα που πιστεύει στην ξεχασμένη θεωρία του για την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση και επιχειρεί να την αναβιώσει. Ο Νόβακ δέχεται να τους καθοδηγήσει, όμως σύντομα οι ισορροπίες της ομάδας θα διαταραχθούν και τα όρια μεταξύ ευφυΐας και τρέλας θα γίνουν όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Οι Ονειροπόλοι

Σκηνοθεσία: Μπερνάρντο Μπερτολούτσι

Σενάριο: Γκίλμπερτ Ανταίρ

Μουσική: Ζυλιέν Σιβάνζ, Σαρλ Ανρί ντε Πιερφε

Πρωταγωνιστούν: Εύα Γκριν, Λουί Γκάρελ, Μάικλ Πιτ

Διάρκεια: 115 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά

Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, 2003

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Με φόντο την ταραχώδη πολιτική περίοδο των γεγονότων της άνοιξης του ’68 στη Γαλλία, όταν η φωνή των νέων αντηχούσε σε όλη την Ευρώπη, τρεις φοιτητές έρχονται κοντά μέσα από το κοινό τους πάθος για τον κινηματογράφο. Μόνοι στο Παρίσι με τους γονείς να λείπουν για διακοπές, η Ιζαμπέλ και ο αδελφός της, Τεό, προσκαλούν έναν Αμερικανό συμφοιτητή τους, τον Μάθιου, τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Πιτ, να μείνει για λίγο στο σπίτι μαζί τους. Παίζοντας ψυχολογικά παιχνίδια, δοκιμάζουν τα όρια και δημιουργούν έναν δικό τους κόσμο, φορτισμένο με ερωτισμό, από τον οποίο ξυπνούν μόνο όταν μια πέτρα εκτοξεύεται από τις φοιτητικές ταραχές που μαίνονται στον δρόμο από κάτω, και σπάει το παράθυρο.

Υπεράνω Πάσης Υποψίας

Σκηνοθεσία: Ελιο Πέτρι

Σενάριο: Έλιο Πέτρι, Ούγκο Πίρο

Μουσική: Έννιο Μορρικόνε

Πρωταγωνιστούν: Τζιαν Μαρία Βολοντέ, Φλορίντα Μπολκάν, Τζιάνι Σαντούτσιο, Οράτσιο Ορλάντο, Σέρτζιο Τραμόντι, Σάλβο Ραντόνε, Αρτούρο Ντομίνιτσι

Διάρκεια: 115 λεπτά

Γλώσσα: Ιταλικά

Ιταλία, 1970, Έγχρωμο

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Ρώμη, 1970. Ένας πανίσχυρος αστυνομικός διευθυντής δολοφονεί την ερωμένη του και αφήνει προκλητικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, θέλοντας να αποδείξει ότι η εξουσία που κατέχει τον καθιστά ανέγγιχτο από τον νόμο και κυριολεκτικά «υπεράνω πάσης υποψίας»…

Η Γκαρσονιέρα

Σκηνοθεσία: Μπίλι Γουάιλντερ

Σενάριο: Μπίλι Γουάιλντερ, Ι.Α.Λ. Ντάιαμοντ

Μουσική: Άντολφ Ντατς

Πρωταγωνιστούν: Τζακ Λέμον, Σίρλει Μακ Λέιν, Φρεντ ΜακΜάρεϊ, Ρέι Γουόλστον, Ίντι Ανταμς

Διάρκεια: 125 λεπτά

Η.Π.Α., 1960, Ασπρόμαυρο

Διανομή: Athenee Art Cinema

Η υπόθεση

Ο Σι Σι «Μπαντ» Μπάξτερ είναι ένας μοναχικός, χαμηλόβαθμος υπάλληλος σε μια γιγαντιαία ασφαλιστική εταιρεία της Νέας Υόρκης. Για να ανέβει γρήγορα την εταιρική κλίμακα, ανακαλύπτει έναν αντισυμβατικό τρόπο: δανείζει το κλειδί του διαμερίσματός του στο Μανχάταν σε παντρεμένους διευθυντές της εταιρείας, προκειμένου εκείνοι να βρίσκονται κρυφά με τις ερωμένες τους. Ενώ ο ίδιος αναγκάζεται συχνά να περιφέρεται στους κρύους δρόμους περιμένοντας να αδειάσει το σπίτι του, οι προαγωγές και οι έπαινοι αρχίζουν να έρχονται. Τα πράγματα περιπλέκονται δραματικά όταν ο πανίσχυρος διευθυντής προσωπικού, Τζεφ Σέλντρεϊκ, ζητά επίσης το κλειδί για τις δικές του εξωσυζυγικές συναντήσεις. Ο Μπάξτερ σύντομα ανακαλύπτει με συντριβή ότι η κρυφή ερωμένη του αφεντικού του δεν είναι άλλη από τη Φραν Κιούμπελικ, η ευγενική χειρίστρια του ασανσέρ της εταιρείας, με την οποία ο ίδιος είναι κρυφά και βαθιά ερωτευμένος.

Η Ζούγκλα της Ασφάλτου

Σκηνοθεσία: Τζον Χιούστον

Σενάριο: Μπεν Μάντοου, Τζον Χιούστον

Μουσική: Μίκλος Ρόζα

Πρωταγωνιστούν: Στέρλινγκ Χέιντεν, Λούις Κάλχερν, Τζιν Χάγκεν, Τζέιμς Γουίτμορ, Σαμ Τζάφε, Τζον ΜακΙντάιρ, Μέριλιν Μονρόε

Διάρκεια: 112 λεπτά

ΗΠΑ, 1950, Ασπρόμαυρο

Διανομή: Ριβιέρα

Η υπόθεση

Ένας κακοποιός, ο Ντοκ, με την οικονομική υποστήριξη ενός διεφθαρμένου δικηγόρου, του Αλόνζο Εμεριχ, σχεδιάζει μια τέλεια ληστεία χρυσού. Ο Ντοκ συγκεντρώνει ένα γκρουπ από ημιεπαγγελματίες κακοποιούς και προχωρεί στο σχέδιο της ληστείας. Αρχικά, ο Αλόνζο επρόκειτο να προδώσει τον Ντοκ και την παρέα του, παίρνοντας για λογαριασμό του όλο το προϊόν της ληστείας. Ο Ντιξ Χάντλεϊ, όμως, ο πιο σκληρός της συμμορίας, αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του.