Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης επιστρέφει για την τέταρτη διοργάνωσή του, από τις 19 έως τις 25 Ιουνίου 2026, στο κυκλαδίτικο νησί, με ένα πρόγραμμα προβολών, VR έργων, performances, συζητήσεων και εργαστηρίων που εξερευνούν τη σχέση του κινηματογράφου με το σώμα, την τεχνολογία, τη μνήμη και τη συλλογική εμπειρία.

How Soon Is Now?

Με κεντρικό άξονα το «How Soon Is Now?], η φετινή διοργάνωση στρέφεται γύρω από την αίσθηση ότι ζούμε σε μια εποχή συνεχούς επιτάχυνσης. Οι εικόνες παράγονται και εξαφανίζονται ασταμάτητα, οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς, ενώ η τεχνολογία επηρεάζει όλο και περισσότερο τον τρόπο που επικοινωνούμε, θυμόμαστε, επιθυμούμε και υπάρχουμε μαζί.

Μέσα από ταινίες και καλλιτεχνικές πρακτικές από όλο τον κόσμο, το φεστιβάλ φέρνει κοντά έργα που συνομιλούν με ζητήματα πολιτικής, οικολογίας, ταυτότητας, ψηφιακής ζωής, queer εμπειρίας και αντίστασης. Το φετινό πρόγραμμα κινείται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, το essay film, τον πειραματικό κινηματογράφο και τις νέες μορφές εικόνας, δημιουργώντας έναν διάλογο γύρω από το πώς καταγράφεται και βιώνεται το παρόν σήμερα.

Αναλυτικά το βασικό πρόγραμμα

«Cartographies of Absence» | 19 Ιουνίου

Επιμέλεια Στέλιος Χριστοφόρου

Τόποι, σπίτια και σώματα μετατρέπονται σε φαντασματικές γεωγραφίες μνήμης, απουσίας και μετατόπισης, όπου το παρελθόν επιμένει μέσα στα τοπία και τα ίχνη της ιστορίας.

Ταινίες:

Pirateland (Stavros Petropoulos)

The Recce (Daniel Mann)

Our Homes Do Not Exist (Anna Lamour)

Last Seen, Long Time Ago (Santiago Martín)

«Only Dreams Can Dictate My Reality» | 20 Ιουνίου

Επιμέλεια Σταύρος Μαρκουλάκης

Ταινίες που κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, τη φαντασίωση, το αρχείο και τις τεχνολογικές μεταμορφώσεις της εικόνας.

Ταινίες:

Like Moths to Light (Gala Hernandez)

Stallion and a Crystal Ball (Christian Avilés)

Kontrewers (Zuza Banasińska)

400 Cassettes (Thelyia Petraki)

Vox Humana (Don Josephus Raphael Eblahan)

«Soft Geographies: Between Soil and Sky, Before the City» | 21 Ιουνίου

Επιμέλεια Έλεν Στεργιοπούλου

Ένα πρόγραμμα γύρω από τη σχέση ανθρώπου, οικολογίας, μνήμης και τοπίου, όπου η φύση μετατρέπεται σε ζωντανό αρχείο ιστοριών, τραυμάτων και επιβίωσης.

Ταινίες:

Don’t Try This in the Woods

My Green Garden (Emma Doxiadi)

Pacifico (Daniel Duque)

Cacciatori d’Uranio (Davide Palella)

We are Animals (Lorenzo Pallotta)

The Bears’ River (Anaïs Mauzat)

«Interdisciplinary Measures» | 22 Ιουνίου

Επιμέλεια Τάσος Μάλλιος

Μια πολιτική και κινηματογραφική εξερεύνηση της σύγχρονης μετακαπιταλιστικής πραγματικότητας, των μηχανισμών επιτήρησης, της κρατικής βίας και των εύθραυστων δημοκρατικών δομών.

Ταινίες:

The Outsider (Eftychia Iosifidou)

The Uniformed (Timon Ott)

Sixty-seven Milliseconds (Fleuryfontaine)

3cm of Complexity (Anna Vasof)

The Apple Doesn’t Fall… (Dean Wei)

Progress Mining. (Gabriel Böhmer)

BAN❤︎ITS. (Omar Chowdhury)

«Di*k Pics and Goodbyes» | 23 Ιουνίου

Επιμέλεια Sarnt Utamachote

Μια ενότητα αφιερωμένη στη σύγχρονη ψηφιακή οικειότητα, το queer βλέμμα, τις εφαρμογές γνωριμιών, την επιθυμία, τη μοναξιά και τις αντιφάσεις της online συναισθηματικής ζωής.

Ταινίες:

Atlantic (Alexander Stamatiadis)

The Insufferable Weight Of Being A Fourteen-Year-Old Murderer (Yannis Mohand Briki)

Cybersex19 (Chico Ludermir)

The Key To Dreams (Gerard X)

How Many Lovers Can Fit Inside A House (Maya Sfakianaki)

Time To Go (Renzo Cozza)

«Film to Exist, Exist to Resist» | 24 Ιουνίου

Επιμέλεια Σταύρος Μαρκουλάκης

Μια ενότητα γύρω από τον κινηματογράφο ως πράξη μνήμης, πολιτικής αντίστασης και επιβίωσης απέναντι στη λήθη, τον πόλεμο και τον εκτοπισμό.

Ταινίες:

Memories of a Window (Mehraneh Salimian & Amin Pakparvar)

Images de Tunisie (Younes Ben Slimane)

Things Hidden Since the Foundation of the World (Kevin Walker & Irene Zahariades)

Another Day Shall Come (Aida Kaadan)

Insignificant Specks of Dust in a Tapestry of Stars (Kyllachy)

Παράλληλες Ενότητες

VR POETICS – «What Appears, Slowly»

20/06, 21/06, 22/06, 23/06 & 24/06

Επιμέλεια VR POETICS

Ένα πρόγραμμα immersive VR προβολών γύρω από τον χρόνο, την αντίληψη, το σώμα και την κοσμική εμπειρία.

VR Works:

Genesis (Jörg Courtial)

Conscious Existence (Marc Zimmermann)

All That Remains (Craig Quintero)

A Simple Silence (Craig Quintero)

«To Document is to Learn How to Die» | 20 & 22 Ιουνίου

Επιμέλεια Κατερίνα Μαρκουλάκη & Ραισα Δεσύπρη

Μια ενότητα που κινείται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, το essay film και το docufiction, εξερευνώντας την αρχειοθέτηση, τη φθορά, τη μνήμη και την καταγραφή ως μορφές αντίστασης.

Ταινίες:

All We Ask From a Statue Is to Stand Still (Daphne Heretakis)

Tre Vasi (Davide Fecarotti & Noé Vercaemst)

Who Was Here? (Evi Stamou)

STONETHROWERS (Sofia Dona)

The Flowers Stand Silently, Witnessing (Teo Panagopoulos)

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από συμμετοχικό workshop γύρω από την καταγραφή, το αρχείο και τις μορφές «ανάστασης» της εικόνας και της μνήμης μέσα στον φυσικό χώρο της Ανάφης.

«REALITY UNDER CONSTRUCTION» | 21 Ιουνίου

Επιμέλεια Στέλιος Χριστοφόρου

Μια ενότητα αφιερωμένη στις τεχνολογίες εικόνας, την επιτήρηση, τις εικονικές πραγματικότητες και την κατασκευή της σύγχρονης εμπειρίας μέσα από αλγοριθμικά και ψηφιακά συστήματα.

Ταινίες:

ROOM174 (Maria Bernardi)

The Goddess on the Throne (Durim Klaiqi)

no_mercy_in_Mexico (Oscar Asán)

The Pornographer (Hariel)

Liberty Box (Jean-Baptiste Georjon)

Trip to Belgium (Giorgos Efthimiou)

«Pixelated and Queer» XPOSED 20 Years | 23 Ιουνίου

Επιμέλεια Sarnt Utamachote / XPOSED Queer Film Festival Berlin

Ένα ειδικό πρόγραμμα queer κινηματογράφου και ψηφιακών μέσων που εξερευνά την εξέλιξη της κινηματογραφικής γλώσσας, των online κοινοτήτων και της queer αναπαράστασης τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Ταινίες:

A Certain Love for Symmetry (Marlene Denningmann)

Pirate Boys (Pol Merchan)

Red Aninsri; Or, Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall (Ratchapoom)

Uncanny Home (Eric Bitencourt)

A Wild Patience Has Taken Me Here (Éri Sarmet)

Πέρα από τις προβολές

Παράλληλα, το φεστιβάλ φιλοξενεί workshops, masterclasses και εκπαιδευτικές δράσεις που διευρύνουν τη σχέση κινηματογράφου και σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής:

Mapping the Present Ευάγγελος Πουρναράς & Κατερίνα Σκρουμπέλου | 19/6

Καταγράφοντας το Παρόν / 3D Capturing the Present – Workshop από τον Durim Klaiqi | 19 & 20/6

Από την Ιδέα στο Αποτύπωμα: Επανασχεδιάζοντας τον Τρόπο που Φτιάχνουμε Ταινίες / From Idea to Impact: Rethinking the Way We Make Films – Workshop με τις Πολύμνια & Έμμα | 21/6

Ανασυνθέτοντας τη Μνήμη με Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης / Reconstructing Memory with Artificial Intelligence Tools – Workshop με την Εύη Στάμου | 23/06

Σύμπραξις / Sympraxis – Workshop με την Χριστίνα Σκαρπάρη | 25/6

Οι προβολές και οι δράσεις πραγματοποιούνται σε υπαίθριους και site-specific χώρους της Ανάφης, μετατρέποντας το φυσικό τοπίο του νησιού σε ενεργό μέρος της κινηματογραφικής εμπειρίας.

Εντοπολόγιο

Τοπικές Αφηγήσεις της Ανάφης

Μια συμμετοχική έκθεση και δημόσιο πρόγραμμα που αναπτύσσεται μέσα από τη συν-δημιουργία με την κοινότητα της Ανάφης. Το ΕΝΤΟΠΟΛΟΓΙΟ εξερευνά πώς η τοπική γνώση, τη συλλογική μνήμη και τις αόρατες σχέσεις μεταξύ τόπου, κοινότητας και καθημερινής ζωής πέρα από τις μονοδιάστατες αφηγήσεις του τουρισμού. Σε συνεργασία με την καλλιτεχνική κολλεκτίβα ΑΣΤΡΟ και επιμέλεια της Ραίσας Δεσύπρη.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες:

Κατερίνα Μαρκουλάκη

Αντιγόνη Παπαντώνη

Βασιλεία Σωφρονίου

Κανέλλα Πετροπούλου

Mε δημόσιο πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Χριστίνα Σκαρπάρη, τον Στέλιο Χριστοφόρου, τον Δήμο και τους κατοίκους της Ανάφης.

Στο νησί θα βρείτε σε διαφορετικά μέρη του δημοσίου και ιδιωτικού χώρου:

επιμελητικά εργαστήρια

θαλάσσιες και περιπατητικές διαδρομές

in situ περφόρμανς

Τοπικά γαστρονομικά έθιμα

ανοιχτή έκθεση μόνιμων εγκαταστάσεων στον στην χώρα της Ανάφης

Στόχος

Το AnafiFF επιδιώκει:

τη στήριξη νέων και ανεξάρτητων δημιουργών

τη δημιουργία χώρου ανταλλαγής και δικτύωσης

την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας

τη σύνδεση της τέχνης με τον τόπο και τη σύγχρονη πραγματικότητα

Η είσοδος σε όλες τις προβολές και τις δράσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό.

anafifilmfestival.com