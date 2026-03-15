Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό αν και είχε ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη και ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε απογοητευμένος από πολλά πράγματα.

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε πολλές αλλαγές στην 11άδα καθώς ακολουθεί η ρεβάνς με τη Μπέτις στο Europa League, παιχνίδι στο οποίο επίσης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του, όπου είπε τα εξής…

Για το ματς: «Το είχαμε στο μυαλό ότι θα κάναμε αρκετές αλλαγές αλλά ακόμη και με αυτή την 11άδα η ομάδα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού δημιούργησε αρκετές ξεκάθαρες ευκαιρίες για να μπορέσει να κερδίσει. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, είναι κάτι που το θέλαμε πολύ, είμαι απογοητευμένος όχι μόνο για αυτό αλλά με πολλά πράγματα αλλά δεν ήθελα να πω παραπάνω γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα αλλάξει την έκβαση του αγώνα».

Για την επιστροφή του Τσιριβέγια: «Είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής για εμάς, έδειξε πολύ διάθεση και μόνο θετικό είναι αυτό για το μέλλον».

Για τη ρεβάνς με τη Μπέτις: «Ελπίζω ότι θα τα πάμε καλά, ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά στους φιλάθλους μας».