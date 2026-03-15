Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε αρκετές αλλαγές καθώς το μυαλό όλων είναι στη ρεβάνς με τη Μπέτις και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε πάντως ευκαιρίες για να σκοράρει, έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό.

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο 10′ με το δυνατό σουτ του Παντελίδη που απέκρουσε ο Κουτσερένκο και από εκεί και πέρα ήταν οι Αγρινιώτες αυτοί που είχαν τις καλύτερες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 27′ ο Ερνάντεθ πρόλαβε να βάλει την κόντρα στο πλασέ του Ρόσα ενώ στο 45′ ο Ματσάν με σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο το «τριφύλλι» μπήκε πιο δυνατά και στο 47′ παρενέβη ο Κόγιτς και απομάκρυνε, έστω δύσκολα, προ του Σφιντέρσκι μετά την κεφαλιά-πάσα του Παντελίδη, ενώ στο 61′ ο Πολωνός φορ με πλασέ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα άουτ.

Ο Σφιντέρσκι προσπάθησε και στο 68′ με καρφωτή κεφαλιά αλλά ο Κουτσερένκο έκανε μεγάλη επέμβαση, όπως έκανε και στο 74′ σε ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τζούριτσιτς.

Γενικά ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού ήταν το πρόσωπο του αγώνα, κάνοντας τρομερή απόκρουση και στο 80′ σε πλασέ του Βιλένα μετά την πάσα του Τσιριβέγια, με τον Παναθηναϊκό να πιέζει όλο και περισσότερο για το γκολ.

Γκολ που δεν έβαλε όμως, αφού στο 88′ ο Κουτσερένκο αντέδρασε σωστά και στη νέα προσπάθεια του Βιλένα μετά τη σέντρα του Σισοκό.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ, Παντελίδης (63’ Γιάγκουσιτς), Κοντούρης (77’ Βιλένα), Σισοκό, Ζαρουρί, Αντίνο (63’ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς (77’ Σιώπης), Σφιντέρσκι (82’ Πάντοβιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (78’ Μπρέγκου), Λομπάτο (72’ Άλεξιτς), Μάτσαν (90’+1’ Μίχαλακ), Ρόσα (78’ Σατσιάς), Αγκίρε (72’ Γκαρσία).