Έρευνες για την άγρια επίθεση που δέχτηκε 16χρονος από τρεις ανήλικους στα Ιωάννινα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μάτι διεξάγουν οι Αρχές. Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι δράστες ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πίσω από τα σοβαρά χτυπήματα κατά του έφηβου κρύβεται ηθικός αυτουργός, ο οποίος έδωσε την εντολή.

Όλα συνέβησαν όταν ο 16χρονος, περιμένοντας την κοπέλα του, δέχτηκε απρόκλητη επίθεση με κλωτσιές, μπουνιές και σιδερογροθιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει την όρασή του στο αριστερό του μάτι.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε άμεσα αρχικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου του έγιναν 17 ράμματα, και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» υποβλήθηκε σε επέμβαση και, αν και οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν την όρασή του, έχει υποστεί μόνιμη βλάβη.