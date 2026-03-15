Οι σχέσεις του Ιράν με τα αραβικά κράτη του Κόλπου θα απαιτήσουν μια «σοβαρή αναθεώρηση» υπό το πρίσμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, με περιορισμό της ισχύος εξωτερικών παραγόντων, ώστε η περιοχή να μπορέσει να ευημερήσει, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Ιρανός πρεσβευτής στη Σαουδική Αραβία.

Σε ερώτηση αν ανησυχεί ότι οι σχέσεις θα πληγούν από τον πόλεμο, ο Ιρανός πρεσβευτής Αλιρεζά Εναγιατί απάντησε: «Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα και η απάντηση μπορεί να είναι απλή. Είμαστε γείτονες και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ο ένας χωρίς τον άλλον· Θα χρειαστούμε μια σοβαρή αναθεώρηση». «Αυτό που έχει βιώσει η περιοχή τις τελευταίες πέντε δεκαετίες είναι το αποτέλεσμα μιας προσέγγισης αποκλεισμών (εντός της περιοχής) και μιας υπερβολικής εξάρτησης από εξωτερικές δυνάμεις», τόνισε ο Ιρανός διπλωμάτης, ζητώντας βαθύτερους δεσμούς μεταξύ των έξι μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, με το Ιράκ και το Ιράν.

Άσπονδος εχθρός του Ιράν, το Ισραήλ

Αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν δεχθεί πάνω από 2.000 επιθέσεις με πυραύλους και drones από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου, με στόχους να περιλαμβάνουν διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, αλλά και κρίσιμης σημασίας πετρελαϊκές υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κτίρια κατοικιών και γραφείων στον Κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εγκαθίδρυσαν σχέσεις με τον άσπονδο εχθρό του Ιράν, το Ισραήλ, το 2020, έχουν δεχθεί μεγάλο μέρος των επιθέσεων. Εντούτοις, όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν επηρεαστεί και όλα έχουν καταδικάσει το Ιράν.

Δυσφορία για τις ΗΠΑ

Στο παρασκήνιο, αναλυτές και περιφερειακές πηγές λένε ότι στις χώρες του Κόλπου υπάρχει παράλληλα και μια αυξανόμενη δυσφορία για τις ΗΠΑ, που για χρόνια εγγυώνταν την ασφάλειά τους, και βλέπουν τώρα τις ΗΠΑ να τις σέρνουν σε έναν πόλεμο που δεν στηρίζουν, αλλά για τον οποίο πληρώνουν βαρύ τίμημα.

Στη Σαουδική Αραβία, οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του σουνιτικού βασιλείου, καθώς και στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις ανατολικά του Ριάντ, και στη Διπλωματική Συνοικία στο δυτικό άκρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν αποκατέστησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις το 2023 μετά από χρόνια εχθρότητας που τις οδήγησαν να στηρίζουν αντίπαλες πολιτικές και στρατιωτικές παρατάξεις και φατρίες σε όλη την περιοχή.

Δεν χτυπήσαμε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ο Εναγιατί αρνήθηκε ότι το Ιράν είναι υπεύθυνο για τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου Ρας Τανούρα στην ανατολική ακτή και για δεκάδες απόπειρες επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο κοίτασμα Σαϊμπάχ στην έρημο κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Το Ιράν δεν είναι το μέρος που ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις και αν το Ιράν τις είχε πραγματοποιήσει, θα το είχε ανακοινώσει», τόνισε ο Ιρανός πρεσβευτής στο Ριάντ.

Δεν ανέφερε ποιος πραγματοποίησε τις επιθέσεις. Στις ανακοινώσεις του το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δεν απέδωσε ευθύνες για τα μεμονωμένα περιστατικά. Ο Εναγιατί τόνισε ότι το Ιράν επιτίθεται μόνο σε στόχους και συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι προσωπικά βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Σαουδάραβες αξιωματούχους, με τις σχέσεις «να προχωρούν κανονικά» σε πολλούς τομείς.

Παράλληλα το μήνυμά του προς τα κράτη του Κόλπου ήταν ότι ο πόλεμος «επιβλήθηκε σε εμάς και στην περιοχή».

Για την επίλυση της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και οι χώρες της περιοχής δεν πρέπει να εμπλακούν, ενώ πρέπει να εξασφαλιστούν διεθνείς εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψή τους, ανέφερε. «Μόνο τότε μπορούμε να επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση μιας ευημερούσας περιοχής», κατέληξε.