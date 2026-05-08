Η Βαλένθια νίκησε ξανά τον Παναθηναϊκό για δεύτερη φορά στο «T-Center» της Αθήνας, έκανε το 2-2 στην σειρά και θα έχει την ευκαιρία για πρόκριση στο πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 13 Μαϊου (22:00) στην έδρα της.

Η νίκη επί του Παναθηναϊκού προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς στους φιλάθλους της Βαλένθια, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στη «Roig Arena» και παρακολούθησαν από γιγαντοοθόνη την αναμέτρηση.

Οι φίλοι της Βαλένθια με την κόρνα της λήξης γιόρτασαν έντονα και πλέον περιμένουν πως και πως την αναμετρηση της Τετάρτης,