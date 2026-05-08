Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ KAN ισχυρίστηκε ότι μέλη της Χαμάς έλαβαν εκπαίδευση στη χρήση πυροβόλων όπλων, σε τακτικές μάχης και στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε δημόσιους σκοπευτικούς συλλόγους στην Τουρκία, σύμφωνα με ρεπορτάζ που αναφέρθηκε στη συνέχεια από την εφημερίδα «The Jerusalem Post» και τον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο JFeed.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KAN, τα φερόμενα ως μέλη της Χαμάς παρουσιάζονταν ως πολίτες με χόμπι, φορούσαν πολιτικά ρούχα και εγγράφονταν σε επαγγελματικά μαθήματα χειρισμού drones, αποκτώντας επίσημες τουρκικές άδειες πτήσης drones.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι που αναφέρονται στην έκθεση ισχυρίστηκαν ότι η εκπαίδευση είχε ως στόχο να προετοιμάσει τους άνδρες για αποστολή στο Λίβανο, την Ιορδανία και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενόψει πιθανών μελλοντικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Ο ισχυρισμός σχετικά με τα drone επαναλαμβάνει παλαιότερες ισραηλινές καταγγελίες ότι άτομα συνδεδεμένα με τη Χαμάς είχαν σχεδιάσει επιθέσεις χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου ενός φερόμενου σχεδίου εναντίον του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben-Gvir, το οποίο αναφέρθηκε ξεχωριστά από το JFeed.

Η έκθεση του KAN ακολουθεί ισραηλινές ισχυρισμούς του Δεκεμβρίου 2025 ότι η Χαμάς λειτουργούσε ένα χρηματοοικονομικό δίκτυο υπό την καθοδήγηση του Ιράν στην Τουρκία. Ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ, η εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, ισχυρίστηκαν ότι έγγραφα έδειχναν ότι ανταλλακτές συναλλάγματος γεννημένοι στη Γάζα και κάτοικοι της Τουρκίας χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά κεφαλαίων σε ηγέτες και μέλη της Χαμάς, σύμφωνα με την εφημερίδα The Jerusalem Post.

Το Ynetnews ανέφερε επίσης τον ισχυρισμό του Δεκεμβρίου, αναφέροντας ότι ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ είχαν εντοπίσει τρεις άνδρες γεννημένους στη Γάζα που φέρονται να εμπλέκονται στο δίκτυο και κατηγόρησαν τη Χαμάς ότι εκμεταλλεύεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας υπό ιρανική καθοδήγηση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί την Τουρκία για χρηματοδότηση, συντονισμό και εξωτερικές επιχειρήσεις. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση και διατηρεί πολιτικές επαφές με την οργάνωση, περιγράφοντας τις επαφές αυτές ως μέρος της στάσης της στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Οι τουρκικές αρχές δεν είχαν απαντήσει δημοσίως στην τελευταία καταγγελία του KAN μέχρι την Παρασκευή.

Η Άγκυρα έχει αρνηθεί προηγούμενες ισχυρισμούς σχετικά με τη μετεγκατάσταση του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στην Τουρκία. Πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν τον Νοέμβριο του 2024 ότι τέτοιες αναφορές δεν αντανακλούσαν την πραγματικότητα και ότι τα μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς επισκέπτονται την Τουρκία μόνο κατά καιρούς, σύμφωνα με τον τουρκικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT.

Πηγή κοντά στη Χαμάς δήλωσε στο Ynetnews τον Σεπτέμβριο ότι η οργάνωση δεν έχει άδεια να λειτουργεί επίσημο στρατιωτικό ή πολιτικό αρχηγείο στην Τουρκία και ότι απαγορεύεται στους ηγέτες της να παραμένουν στη χώρα για περισσότερο από τρεις μήνες.