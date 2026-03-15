Αν και έμεινε πίσω στο σκορ από νωρίς, η Κόμο ισοφάρισε με τον Δουβίκα και τελικά νίκησε με 2-1 τη Ρόμα και είναι στην 4η θέση της Serie A, στο +1 από τη Γιουβέντους.

Οι Ρωμαίοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 7′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μάλεν, μετά την ανατροπή του Ελ Σαράουι από τον Ντιέγκο Κάρλος.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν στη συνέχεια για την ισοφάριση και είχαν ευκαιρίες για να φτάσουν σε αυτή, δεν αξιοποίησαν καμία όμως και πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-1 να παραμένει.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Σεσκ Φάμπρεγας έριξε στο ματς τον Δουβίκα και αυτός ήταν που ισοφάρισε στο 59′ με τελείωμα εντός περιοχής, με τη Ρόμα να μένει με 10 παίκτες στο 64′ λόγω αποβολής του Γουέσλεϊ.

Οι «τζαλορόσι» προσπάθησαν στη συνέχεια να κρατήσουν την ισοπαλία, στο 79′ όμως ο Ντιέγκο Κάρλος ήταν εκεί που έπρεπε, μετά την απόκρουση του Σβίλαρ σε σουτ του Σμόλτσιτς, για να γράψει το 2-1 και να δώσει μεγάλη νίκη στην Κόμο.