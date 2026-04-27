Η ακροδεξιά στη Γαλλία θέλει έναν πιο ισχυρό στρατό, αλλά με αυστηρά «γαλλικούς» όρους, βάζοντας φρένο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην άμυνα και μεταφέροντας το κέντρο αποφάσεων από τις Βρυξέλλες πίσω στο Παρίσι.

Το Εθνικό Ράλι της Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντέλα, πρώτο στις δημοσκοπήσεις, κατέθεσε σχεδόν 100 τροπολογίες στον επικαιροποιημένο νόμο στρατιωτικού προγραμματισμού, σκιαγραφώντας το πώς θα μοιάζει η αμυντική πολιτική αν κερδίσει την προεδρία. Το κόμμα ζητά μεγαλύτερο, πιο ισχυρό στρατό σε σχέση με τα σχέδια του Εμανουέλ Μακρόν, αλλά απορρίπτει τις βαθιές ευρωπαϊκές συμπράξεις σε εξοπλιστικά προγράμματα και θέλει τα κονδύλια να πηγαίνουν πρωτίστως σε γαλλικές –και δευτερευόντως ευρωπαϊκές– εταιρείες. Παράλληλα, έχει μεν «μαλακώσει» τη ρητορική του για το ΝΑΤΟ, αποφεύγοντας να υποστηρίξει άμεση αποχώρηση από τη διασυνδεδεμένη διοίκηση, αλλά εξακολουθεί να θέτει ως στόχο την αποδέσμευση όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Γαλλία: Περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες, λιγότερη Ευρώπη

Στο οικονομικό σκέλος, οι βουλευτές του Εθνικού Ράλι θεωρούν ότι το σχέδιο της κυβέρνησης δεν είναι αρκετά φιλόδοξο και ζητούν την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030, έναντι 2,5% που προβλέπει ο νόμος του Μακρόν. Θέλουν ενίσχυση της αεροπορίας με επιπλέον μαχητικά Rafale, του ναυτικού με περισσότερες φρεγάτες και αεροσκαφή για το αεροπλανοφόρο, καθώς και ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων και των διαστημικών δυνατοτήτων της Γαλλίας. Ωστόσο, το κόμμα δεν έχει παρουσιάσει ξεκάθαρο σχέδιο χρηματοδότησης, πέρα από γενικές αναφορές σε περικοπές δαπανών σε τομείς όπως η μεταναστευτική πολιτική, οι κρατικοί οργανισμοί, η συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ και η υγειονομική κάλυψη για μετανάστες χωρίς χαρτιά.

Στο κοινοβούλιο, οι περισσότεροι από αυτούς τους σχεδιασμούς έχουν μέχρι στιγμής απορριφθεί από τα άλλα κόμματα, κάτι που αναδεικνύει το πολιτικό εμπόδιο που θα συναντούσε μια μελλοντική κυβέρνηση της ακροδεξιάς χωρίς σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παρ’ όλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι του Εθνικού Ράλι θεωρούν μαζικά πως η Γαλλία «δεν ξοδεύει αρκετά» στην άμυνα, στοιχείο που εξηγεί γιατί η υπόσχεση για περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες έχει τόσο μεγάλη απήχηση στη βάση του κόμματος.

Γαλλία, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή άμυνα στο στόχαστρο

Σε επίπεδο διεθνούς προσανατολισμού, το Εθνικό Ράλι παραμένει επιφυλακτικό απέναντι στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής άμυνας και στα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα με τη Γερμανία και άλλους εταίρους. Βουλευτές του κόμματος στηλίτευσαν την «μαγική ευρωπαϊστική σκέψη» που, όπως λένε, οδηγεί σε βαλτωμένα πρότζεκτ όπως το Future Combat Air System (FCAS) και το γαλλογερμανικό πρόγραμμα νέου άρματος μάχης MGCS, τα οποία αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και αβεβαιότητες. Ζητούν αντικατάσταση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προτίμησης αμυντικών προμηθειών με «προτίμηση στη γαλλική τεχνολογία» και, μόνο αν δεν υπάρχει εναλλακτική, σε ευρωπαϊκές, ενώ ασκούν δριμεία κριτική σε χρηματοδοτικά σχήματα της ΕΕ όπως το European Defence Industry Programme και το Security Action for Europe.

Η κεντρική τους θέση είναι ότι «δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά γαλλικά χρήματα που περνούν από τις Βρυξέλλες και επιστρέφουν μειωμένα», άποψη που συνδέεται με τη γενικότερη ρητορική περί απώλειας κυριαρχίας. Αυτό, όμως, μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια, καθώς οι αμυντικές προμήθειες βασίζονται συχνά σε σχέσεις αμοιβαιότητας, για να πουλήσει όπλα η Γαλλία στους εταίρους της, συχνά αναμένεται και η ίδια να αγοράζει συστήματα από αυτούς, όπως ήδη κάνει με την αγορά αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης GlobalEye από τη σουηδική Saab.