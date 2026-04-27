Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Γουέστ Χαμ και να επιστρέψει στην Bundesliga όπως αναφέρουν Γερμανικά δημοσιεύματα.

Ο 28χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός μπορεί να έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου μέχρι τον Ιούνιο του 2028, ωστόσο θέλει να παίξει σε μια πιο ανταγωνιστική ομάδα και αυτή είναι η Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με τους Γερμανούς η Ντόρτμουντ του προσφέρει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας (3+1), με αποδοχές κοντά στα πέντε εκατ. ευρώ και ο Μαυροπάνος έχει πει το «ναι»

Ο Έλληνας στόπερ την φετινή σεζόν έχει 32 συμμετοχές και τρία γκολ με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.