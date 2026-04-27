Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-1 της Μπρέντφορντ στην αναμέτρηση που έκλεισε το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League και έκανε το πιο μεγάλο βήμα για την εξασφάλιση μιας θέσης που οδηγεί στο Chlampions League.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί νίκη για την ομάδα του Μάικλ Κάρικ, η οποία έφτασε τους 61 βαθμούς, τρεις περισσότερους από Λίβερπουλ και Άστον Βίλα.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και με τη συμπλήρωση 11 λεπτών, ο Κασεμίρο έκανε 1-0.

Στο 41′ ο Ντιαλό σκόραρε στην κόντρα, με το γκολ να ακυρώνεται και στο επόμενο λεπτό ο Σέσκο έκανε το 2-0 για τους γηπέδούχους.

Η Μπρέντφορντ το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο σκορ στο 88′ με 2-1 με τον Γένσεν.

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής:

Τρίτη 21 Απριλίου

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

Τετάρτη 22 Απριλίου

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Παρασκευή 24 Απριλίου

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5

Σάββατο 25 Απριλίου

Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0

Γουλβς-Τότεναμ 0-1

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1

Γουέστ Χαμ-Έβερτον 2-1

Άρσεναλ-Νιούκαστλ 1-0

Δευτέρα 27 Απριλίου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ 2-1