Με ειλικρίνεια που σπάνια συναντάται στη δημόσια σφαίρα, η Μπριζίτ Μακρόν μίλησε ανοιχτά για το προσωπικό κόστος της ζωής στο πλευρό του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, αποκαλύπτοντας πώς η δεκαετία στην κορυφή της εξουσίας άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο.

Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα La Tribune Dimanche, η 73χρονη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας παραδέχθηκε ότι η εμπειρία αυτή την έχει κάνει πιο σκληρή, αλλά και πιο απαισιόδοξη. «Πριν, είχα μια φυσιολογική ζωή, με παιδιά και δουλειά, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτά τα δέκα χρόνια πέρασαν πολύ γρήγορα, αλλά ήταν εξαιρετικά έντονα. Έχω δει τη σκοτεινή πλευρά του κόσμου – τη βλακεία και την κακία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν έκρυψε ότι πλέον βιώνει συχνότερα στιγμές απαισιοδοξίας, σε αντίθεση με το παρελθόν. Όπως εξήγησε, η συνεχής έκθεση στη δημόσια κριτική και στις επιθέσεις έχει επηρεάσει βαθιά την ψυχολογία της, κάνοντάς την να δυσκολεύεται να διατηρήσει την αισιοδοξία της.

Στο στόχαστρο fake news και επιθέσεων

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν, η Μπριζίτ Μακρόν έχει γίνει επανειλημμένα στόχος θεωριών συνωμοσίας και ψευδών ειδήσεων, ακόμη και ακραίων ισχυρισμών για την ταυτότητά της. Μάλιστα, νωρίτερα μέσα στο έτος, δέκα άτομα καταδικάστηκαν για διαδικτυακή παρενόχληση εις βάρος της, υπόθεση που –όπως έχει γίνει γνωστό– επηρέασε τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική της υγεία.

Οι φήμες αυτές δεν περιορίστηκαν μόνο στη Γαλλία, αλλά αναπαράχθηκαν διεθνώς, εντείνοντας την πίεση προς το πρόσωπό της.

Η προσωπική της σχέση με τον Γάλλο Πρόεδρο έχει απασχολήσει πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης, καθώς γνωρίστηκαν το 1993, όταν εκείνος ήταν μαθητής της σε ηλικία 15 ετών. Πριν από αυτή τη σχέση, η ίδια ήταν παντρεμένη και είχε αποκτήσει τρία παιδιά.

Παράλληλα, στιγμές από την καθημερινότητά τους συνεχίζουν να τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε ένα περιστατικό σε επίσημο ταξίδι στο Βιετνάμ, όπου η Μπριζίτ Μακρόν φάνηκε να σπρώχνει τον σύζυγό της στο πρόσωπο. Το συμβάν αποδόθηκε σε αθώο πείραγμα, ωστόσο προκάλεσε πληθώρα σχολίων διεθνώς.

🎥🇫🇷 À son arrivée au Vietnam, le présidant français, Emmanuel Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse, Brigitte Macron



Par la suite Brigitte Macron refuse de prendre le bras que lui tend Emmanuel Macron pour descendre les marches de l’avion pic.twitter.com/kT5j2NXait — Press TV Français (@fr_presstv) May 26, 2025

Την ίδια στιγμή, ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να εξετάζει την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική μετά το τέλος της θητείας του. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, τόνισε πως δεν είχε ασχοληθεί με την πολιτική πριν εκλεγεί Πρόεδρος και δεν σκοπεύει να συνεχίσει μετά, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να διατηρείς όσα πέτυχες και να διορθώνεις τα λάθη σου.

Σύμφωνα με το γαλλικό Σύνταγμα, οι Πρόεδροι μπορούν να υπηρετήσουν έως δύο συνεχόμενες θητείες, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής μετά από διάλειμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής υποψηφιότητας.