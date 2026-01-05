Δέκα άτομα καταδικάστηκαν από δικαστήριο του Παρισιού για οργανωμένη διαδικτυακή παρενόχληση σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν, μετά τη διάδοση και αναπαραγωγή κακόβουλων σχολίων στα social media που ισχυρίζονταν ψευδώς ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας είναι άνδρας.

Οι καταδικασθέντες, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας από 41 έως 60 ετών, μεταξύ των οποίων καθηγητής φυσικής αγωγής, ιδιοκτήτης γκαλερί τέχνης και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, τιμωρήθηκαν με ποινές που κυμαίνονται από υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου για την κατανόηση της διαδικτυακής παρενόχλησης έως ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ένας εξ αυτών, κτηματομεσίτης που απουσίαζε από τη δίκη, καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση.

Σε αρκετούς επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπου είχαν δημοσιεύσει ή αναπαράγει τα σχόλια.

Μπριζίτ Μακρόν και η θεωρία συνωμοσίας που έφτασε στα δικαστήρια

Όλοι κρίθηκαν ένοχοι για τη διάδοση προσβλητικών και ψευδών ισχυρισμών σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι είχε γεννηθεί άνδρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σχόλια συνέδεαν ακόμη και τη διαφορά ηλικίας της με τον σύζυγό της, πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με ακραίους και ανυπόστατους υπαινιγμούς.

Η δίκη στο Παρίσι αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια μακρά νομική μάχη της οικογένειας Μακρόν ενάντια στον ψευδή ισχυρισμό ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι στην πραγματικότητα άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Παράλληλα, οι Μακρόν έχουν καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση στις ΗΠΑ κατά της συντηρητικής podcaster Κάντας Όουενς, η οποία επανέλαβε και ενίσχυσε τη συγκεκριμένη θεωρία. Στην αγωγή αναφέρεται ρητά ότι ο Ζαν-Μισέλ Τρονιέ είναι ο μεγαλύτερος αδελφός της Μπριζίτ Μακρόν και ζει στην Αμιάν, πόλη όπου μεγάλωσαν μαζί σε οικογένεια γνωστή για τη σοκολατοποιία της.

Μπριζίτ Μακρόν: Η προσωπική ζωή, οι επιθέσεις και το ανθρώπινο κόστος

Η ψευδής θεωρία εξαπλώθηκε και λόγω της μακροχρόνιας διαδικτυακής ενασχόλησης με τη σχέση των Μακρόν. Η Μπριζίτ Μακρόν είναι 24 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της και τον γνώρισε όταν ήταν καθηγήτριά του σε καθολικό λύκειο της Αμιάν, όπου συμμετείχαν μαζί σε σχολική θεατρική παράσταση.

Σύμφωνα με τη μήνυση στις ΗΠΑ, η σχέση τους εξελίχθηκε μέσα από πνευματική σύνδεση και παρέμεινε πάντοτε εντός των ορίων του νόμου. Η Μπριζίτ Μακρόν, μητέρα τριών παιδιών από τον πρώτο της γάμο, χώρισε το 2006 και παντρεύτηκε τον Εμανουέλ Μακρόν το 2007, όταν εκείνος ήταν 30 ετών.

Η κόρη της, Τιφαίν Οζιέρ, δικηγόρος 41 ετών, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι οι επιθέσεις έχουν επιβαρύνει σοβαρά την ψυχική και σωματική υγεία της μητέρας της, επηρεάζοντας ακόμη και την καθημερινότητά της: από το πώς ντύνεται έως το πώς στέκεται δημόσια.

Όπως ανέφερε, «δεν περνά ημέρα χωρίς κάποιος να της μιλήσει γι’ αυτό», ενώ οι επιπτώσεις φτάνουν και στα εγγόνια της, τα οποία ακούνε σχόλια όπως «η γιαγιά σου λέει ψέματα».

Μπριζίτ Μακρόν: «Θα συνεχίσω να παλεύω»

Την παραμονή της απόφασης, η Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε στο TF1 ότι δεν σκοπεύει να υποχωρήσει. «Παίζουν με το γενεαλογικό μου δέντρο και ισχυρίζονται ότι είμαι άνδρας», είπε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητά της, όπως το πιστοποιητικό γέννησης.

Τόνισε, επίσης, ότι θέλει να αποτελέσει πρότυπο για τους νέους απέναντι στον διαδικτυακό εκφοβισμό: «Θέλω να βοηθήσω τους εφήβους να αντισταθούν στο bullying. Αν δεν δώσω εγώ το παράδειγμα, πώς θα το κάνουν εκείνοι;».