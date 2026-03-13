Ικανοποιημένη δήλωσε η Μόσχα μετά την προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές: χωρίς ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή», έγραψε σήμερα στο Telegram ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι θα επιτραπεί προσωρινά στις χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε πλοία. Ο στόχος, δήλωσε, είναι να βελτιωθεί η προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Η προσωρινή εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις ορίστηκε να διαρκέσει μέχρι τις 11 Απριλίου.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος βρισκόταν αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ για οικονομικές συνομιλίες, έκανε λόγο για περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαμετακόμιση.

Με φόντο την επιδεινούμενη ενεργειακή κρίση, έγραψε ότι περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στους φορείς ρωσικής ενέργειας μοιάζει όλο και περισσότερο αναπόφευκτη, «παρά την αντίσταση μερικών από τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών».

Εκατό εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αντιστοιχούν περίπου στην παγκόσμια κατανάλωση σε μία ημέρα.

Ο Ντμίτριεφ είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες, ενώ διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.