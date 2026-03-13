Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού του έτους 2026, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.
Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβλήθηκαν συνολικά 437.547 αιτήσεις.
Αναλυτικά:
- 390.667 αιτήσεις εγκρίθηκαν αυτόματα από το σύστημα.
- 33.910 αιτήσεις απορρίφθηκαν αυτόματα, λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων απονομής.
- 12.970 αιτήσεις τέθηκαν προς περαιτέρω έλεγχο.
Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 677.056.
Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για τον δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων, όπως και αναλυτικό δελτίο για την πληρωμή τους στις 31/03/2026.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το Επίδομα Παιδιού μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ.