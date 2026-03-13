Πρώτη φορά πιστεύει τόσο ο Αλαφούζος

Στα καλύτερά του, σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βλέπει ότι του βγαίνουν επιτέλους οι επιλογές. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έσκασε πολύ χρήμα για τον Μπενίτεθ και την ενίσχυση του ρόστερ, απέφυγε το να προκαλέσει θόρυβο με κάποια δήλωσή του ή κίνησή του όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, στήριξε τον Ισπανό προπονητή με κάθε τρόπο και τώρα για πρώτη φορά, όπως λένε άνθρωποι που είναι κοντά του, πιστεύει πως χτίζεται κάτι πραγματικά δυνατό. Ούτε με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο δεν ήταν τόσο αισιόδοξος ο Αλαφούζος, ο οποίος θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και το καλοκαίρι: Όποιους παίκτες θέλει ο Μπενίτεθ, ανεξαρτήτως κόστους.

Η μεγαλύτερη νίκη του Μπενίτεθ

Το κλίμα έχει αλλάξει πλέον στον Παναθηναϊκό και ο Μπενίτεθ, δικαίως, αποθεώνεται για τη δουλειά του. Ο Ισπανός προπονητής, είναι η αλήθεια, χειρίστηκε σωστά όλες τις καταστάσεις από την ημέρα που ανέλαβε, είχε την υπομονή που δεν είχαν όλοι οι άλλοι γύρω από την ομάδα και προσφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην ομάδα: Αξιοποιεί παίκτες για τους οποίους η ΠΑΕ επένδυσε πολλά. Με άλλον προπονητή, ο Ταμπόρδα δεν θα έπαιζε στους πράσινους τώρα αλλά στην Κηφισιά ή στον Λεβαδειακό ως δανεικός. Ο Μπενίτεθ όμως τον πίστεψε, τον βοήθησε ψυχολογικά και από εκεί και πέρα ο Αργεντίνος άρχισε να ξεδιπλώνεται και αγωνιστικά.

Στήριξη στον Μεντιλίμπαρ με πράξεις

Χαμόγελα στον Ολυμπιακό για την ανανέωση του Ελ Κααμπί, με τον Μαρινάκη να δείχνει έτσι, για ακόμη μία φορά, πόσο πολύ στηρίζει τον Μεντιλίμπαρ. Το συμβόλαιο του Μαροκινού φορ είναι το 5ο που ανανεώνεται τη φετινή σεζόν, με τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» να κάνει πράξη όλες τις εισηγήσεις του προπονητή, ο οποίος επίσης ανανέωσε. Σε μια εποχή που είναι πολύ εύκολο να κυκλοφορήσουν διάφορες φήμες, στον Πειραιά τις διαψεύδουν με πράξεις, καθώς κάνουν όλα όσα ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ. Αν και η αλήθεια είναι πως ειδικά για τον Ελ Κααμπί, δεν χρειαζόταν να πει ο Ισπανός προπονητής ότι πρέπει να παραμείνει. Ο Μαρινάκης θα τον κρατούσε ούτως ή άλλως.

Ο Πίτερς, ο ΠΑΟΚ και η Χάποελ

Το όνομα του Άλεκ Πίτερς ακούγεται όλο και πιο έντονα για τον ΠΑΟΚ, λένε στη Θεσσαλονίκη. Το συμβόλαιο του Αμερικανού με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και δεν έχει γίνει συζήτηση για την ανανέωσή του μέχρι στιγμής, οπότε τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Ο Μυστακίδης άλλωστε θέλει όσο τίποτα άλλο να στείλει μήνυμα προς όλους με τις μεταγραφές το καλοκαίρι, άρα ενδιαφέρον υπάρχει όντως. Ενδιαφέρον όμως υπάρχει και από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία ήδη αγωνίζεται στη Euroleague και επίσης έχει πολλά λεφτά. Θα δούμε προσεχώς τι θα γίνει, στη Θεσσαλονίκη πάντως είναι αισιόδοξοι και δεν το κρύβουν.

Μήνυμα Αταμάν σε Ρογκαβόπουλο

Χαρές και πανηγύρια και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό για τη νίκη επί της Ζαλγκίρις και την επιστροφή του Λεσόρ, σε μια βραδιά στην οποία ο Αταμάν έστειλε το μήνυμά του προς Έλληνα παίκτη. Προς τον Ρογκαβόπουλο συγκεκριμένα, αφήνοντάς τον εκτός 12άδας. Με τον Γάλλο σέντερ να είναι ξανά διαθέσιμος, ο Τούρκος έπρεπε να κόψει κάποιον από τη 12άδα και έκοψε τον Ρογκαβόπουλο, για να βάλει σε αυτή τον Μήτογλου που δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής. Ξεκάθαρο το μήνυμα προς τον «Ρόγκα», ο οποίος ήταν πολύ κακός κόντρα στον Ηρακλή και ο προπονητής τού υπενθύμισε ότι θα πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα από εδώ και μπρος.

Ψήνεται πολύ ο Μπλόσομγκεϊμ

Ήττα για τον Ολυμπιακό από τη διαλυμένη Μονακό, από την οποία είναι πιθανό να… ψωνίσει το καλοκαίρι. Δεν είναι κρυφό ότι ο Μπλόσομγκεϊμ αρέσει στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έχουν κάνει μια πρώτη συζήτηση και θα αποφασίσουν τους επόμενους μήνες αν θα επανέλθουν. Το θέμα πάντως δεν είναι μόνο ότι ο παίκτης αρέσει στον Ολυμπιακό, αλλά και ότι ο Ολυμπιακός αρέσει πολύ, πάρα πολύ στον παίκτη. Ο Αμερικανός φόργουορντ θα φύγει σίγουρα από τους Γάλλους και περιμένει προτάσεις, με την ελπίδα να έρθει μία καλή από τους Πειραιώτες. Ο Μπλόσομγκεϊμ… ψήνεται πολύ για να φορέσει τα κόκκινα και περιμένει.