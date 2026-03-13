Υπό στενή ιατρική παρακολούθηση εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο αδερφές, ηλικίας 22 και 26 ετών αντίστοιχα, από χωριό του Ηρακλείου Κρήτης οι οποίες προσβλήθηκαν από εγκεφαλονωτιαία παρακέντηση. Οι δύο νεαρές συνεχίζουν να είναι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, η μία στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και η άλλη στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση της 22χρονης φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, γεγονός το οποίο γεννά συγκρατημένη αισιοδοξία στο ιατρικό προσωπικό και την οικογένεια. Μάλιστα, χθες, Πέμπτη 12/3, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, οι γιατροί επρόκειτο να επιχειρήσουν την αποσωλήνωσή της.

Δύσκολη η κατάσταση της 26χρονης

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του cretalive.gr πιο δύσκολη παραμένει η κατάσταση της 26χρονης, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Χανίων καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε αιφνιδίως, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα.

Πώς προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο

Η 22χρονη ήταν εκείνη που εμφάνισε πρώτη συμπτώματα, παρουσιάζοντας υψηλό πυρετό. Η νεαρή, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, εξετάστηκε αρχικά σε περιφερειακό ιατρείο.

Πέρα από τον επίμονο πυρετό, η 22χρονη δεν παρουσίαζε άλλα ανησυχητικά κλινικά σημεία. Δεν υπήρχε δυσκαμψία, ο κορεσμός οξυγόνου ήταν στο 99%, η ακρόαση ήταν καθαρή και μόνο ο λαιμός της εμφανιζόταν ελαφρώς ερεθισμένος. Η γιατρός συνέστησε στη μητέρα ότι, αν ο πυρετός επιμείνει, θα πρέπει να μεταβούν στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, όπως ακτινογραφία και αιματολογικό έλεγχο.

Καθώς ο πυρετός δεν υποχωρούσε, η μητέρα μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο τόσο την 22χρονη όσο και την 26χρονη κόρη της, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν παρουσίαζε συμπτώματα. Οι εξετάσεις που έγιναν στην 22χρονη δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και έτσι επέστρεψαν στο σπίτι τους.

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η κατάσταση της 22χρονης επιδεινώθηκε, καθώς έχασε την επαφή με το περιβάλλον. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της.

Οι γιατροί αποφάσισαν να κρατήσουν προληπτικά στο νοσοκομείο και την 26χρονη αδερφή, η οποία μέχρι τότε ήταν ουσιαστικά απύρετη, παρουσιάζοντας μόνο ελάχιστα δέκατα.

Λόγω της σοβαρής κατάστασης της 22χρονης, οι γιατροί προχώρησαν προληπτικά σε εγκεφαλονωτιαία παρακέντηση και στην 26χρονη. Τα αρχικά αποτελέσματα έδειξαν μόλις δύο κύτταρα, χωρίς να προκαλούν ανησυχία.

Ωστόσο, η κατάσταση της 26χρονης επιδεινώθηκε ραγδαία στη συνέχεια, καθώς ο μηνιγγιτιδόκοκκος προκάλεσε εγκεφαλίτιδα.