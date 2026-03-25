Ένα ανθρωποειδές ρομπότ αποτέλεσε την πιο εντυπωσιακή στιγμή της δεύτερης ημέρας του διεθνούς συνεδρίου για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, που διοργανώνεται αυτή την εβδομάδα από τη Μελάνια Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Το ρομπότ συνόδευσε την πρώτη κυρία των ΗΠΑ κατά μήκος διαδρόμου του Λευκού Οίκου, καλωσορίζοντας τους καλεσμένους σε διάφορες γλώσσες πριν η Μελάνια Τραμπ απευθυνθεί στο κοινό.

Η πρωτοβουλία Fostering the Future φιλοξενεί συζύγους ηγετών από όλο τον κόσμο και επικεντρώνεται στη βελτίωση της ζωής των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τους πιθανούς κινδύνους της ταχείας ανάπτυξής της.

«Ο κόσμος μας μεταμορφώνεται και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε πλέον να έχουμε πρόσβαση σε γνώσεις που συγκεντρώθηκαν μέσα σε αιώνες ανθρώπινης ιστορίας», τόνισε η Μελάνια Τραμπ. Υπογράμμισε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και στην τεχνολογική κατάρτιση των παιδιών αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της οικονομικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάθος χρόνου.

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και το ανθρωποειδές ρομπότ στη «Σύνοδο Κορυφής της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τη Συνεργασία στο Μέλλον» μαζί με άλλες πρώτες συζύγους, στον Λευκό Οίκο

Η πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με συμμετοχή εκπροσώπων από 45 χώρες.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου επικεντρώθηκε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, στις ψηφιακές δεξιότητες, στην ασφάλεια στο διαδίκτυο και στα εργαλεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας (EdTech), όπως λογισμικό και εφαρμογές για χρήση στις σχολικές αίθουσες.

Η Μπριζίτ Μακρόν και η Μελάνια Τραμπ

Τη δεύτερη ημέρα, η Μελάνια Τραμπ έδωσε τον λόγο στη Μπριζίτ Μακρόν, πρώτη κυρία της Γαλλίας, η οποία τόνισε την ανάγκη προστασίας από τα deepfakes – ψηφιακά βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και μπορούν να αναπαράγουν με ρεαλισμό πρόσωπα και καταστάσεις. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία περιορισμού της χρήσης κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών από μικρά παιδιά, ιδίως κάτω των τριών ετών, καθώς και της υπερβολικής έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.