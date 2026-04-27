Έντονες εσωτερικές αναταράξεις φαίνεται πως προκαλεί στην κυβέρνηση των ΗΠΑ η κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, με επίκεντρο τις ανησυχίες για την επάρκεια του αμερικανικού οπλοστασίου και τη διαχείριση της στρατιωτικής στρατηγικής.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του The Atlantic, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φέρεται να εκφράζει σε ιδιωτικές συνομιλίες σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο το Πεντάγωνο παρουσιάζει την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου.

Κεντρικό σημείο των προβληματισμών αποτελεί η εκτίμηση ότι τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών ενδέχεται να μειώνονται ταχύτερα από ό,τι αναγνωρίζεται επισήμως. Ο Τζει Ντι Βανς φέρεται να θεωρεί πως η πραγματική εικόνα της στρατιωτικής ετοιμότητας μπορεί να είναι πιο πιεστική από αυτή που παρουσιάζουν οι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα των ΗΠΑ να ανταποκρίνονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές διεθνείς κρίσεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι τα αποθέματα όπλων παραμένουν επαρκή και ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Ωστόσο, εσωτερικές αναφορές φέρεται να δείχνουν πιο σύνθετη εικόνα, με το Ιράν να διατηρεί σημαντικό μέρος της στρατιωτικής του ισχύος και τις ΗΠΑ να έχουν ήδη καταναλώσει κρίσιμα οπλικά συστήματα.

Ο Τζει Ντι Βανς αν και δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια αμφισβήτηση της στρατιωτικής ηγεσίας, φέρεται να ζητά πιο αναλυτικές και αξιόπιστες αξιολογήσεις για την κατάσταση των αποθεμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα προηγμένα πυραυλικά συστήματα.

Οι ανησυχίες του σχετίζονται με το ενδεχόμενο περιορισμού της αμερικανικής δυνατότητας ταυτόχρονης ανταπόκρισης σε πολλαπλά γεωπολιτικά μέτωπα.

Παγκόσμιο «τεστ αντοχής» για τις ΗΠΑ

Το σενάριο αυτό εγείρει ευρύτερους προβληματισμούς για την υπερέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων διεθνώς.

Ενδεικτικά, οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να υποστηρίξουν ταυτόχρονα κρίσιμους συμμάχους και περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα και ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στη Ρωσία.