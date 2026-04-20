Κάτι λιγότερο από 200 ημέρες απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, και ενώ δεν θα εκλεγεί πρόεδρος σε αυτές τις εκλογές, οι συζητήσεις για τη διαδοχή Τραμπ έχουν ανάψει. Ως αντιπρόεδρος, ο Τζέι Ντι Βανς είναι ο πρώτος τη τάξει μετά τον πρόεδρο και επομένως έχει αρκετές πιθανότητες να διαδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε και ο Τζο Μπάιντεν μετά τον Μπαράκ Ομπάμα. Όμως το κοινό αίσθημα είναι ότι «δεν τραβάει», καθώς φαίνεται, ό,τι πιάνει, να εξαερώνεται, πολιτικά τουλάχιστον, με τους Αμερικανούς πολίτες να σημειώνουν ότι πρόκειται για μια «γκίνια» που μπορεί να του κοστίσει το ευεπίφορο μέλλον του στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.



Όπως επισημαίνει άρθρο του Guardian, ο Βανς αδυνατεί να προβληθεί ως ο λογικός διάδοχος και αποτυγχάνει ως υποψήφιος, αναλωμένος σε χαμένες μάχες για τον Τραμπ. Η τυφλή πίστη τού κοστίζει σε δημοτικότητα, ακυρώνοντας κάθε ελπίδα διαδοχής. Παρά τις αμφιβολίες για την υγεία του Τραμπ, ο ίδιος δεν πείθει πλέον ως ηγέτης, βυθισμένος σε λάθη και εμπρηστικές δηλώσεις που τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Ο Βανς περιμένει, όμως η αλλοπρόσαλλη στάση του Τραμπ τον βλάπτει σοβαρά. Η διαφορά του από τον Μάρκο Ρούμπιο μειώνεται, ενώ θεωρείται ο πιο αντιδημοφιλής αντιπρόεδρος ιστορικά. Πιθανή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές ίσως τον στρέψει κατά του Τραμπ, καθώς την τελευταία εβδομάδα βρέθηκε εκτεθειμένος σε όλα τα μέτωπα.



Πέρα από τις πολιτικές του φιλοδοξίες, υπάρχει και η θεωρία της «κατάρας» ή της «γκίνιας» που ακολουθεί τον Τζέι Ντι Βανς, έχοντας γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της διεθνούς πολιτικής σκηνής το 2025 και το 2026. Αν και οι υποστηρικτές του μιλούν για συμπτώσεις, η χρονική εγγύτητα των ταξιδιών του αντιπροέδρου των ΗΠΑ με μερικά από τα πιο δραματικά και απρόσμενα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας έχει δημιουργήσει έναν μύθο που δύσκολα αγνοείται.

Η Επίσκεψη στο Βατικανό: Ο Θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου

Η πιο συγκλονιστική στιγμή αυτής της σειράς γεγονότων συνέβη την άνοιξη του 2025. Ο Βανς, ο οποίος έχει μεταστραφεί στον Καθολικισμό, πραγματοποίησε ένα επίσημο ταξίδι στο Βατικανό για να συναντήσει τον Πάπα Φραγκίσκο.



Την Κυριακή του Πάσχα, 20 Απριλίου 2025, συναντήθηκε προσωπικά με τον 88χρονο ποντίφικα. Η συνάντηση περιγράφηκε αρχικά ως μια θερμή ανταλλαγή απόψεων. Ο Πάπα Φραγκίσκος, αν και σε αναπηρικό αμαξίδιο, φαινόταν να έχει τις αισθήσεις του και μάλιστα χάρισε στον Αντιπρόεδρο σοκολατένια πασχαλινά αυγά για τα παιδιά του, καθώς και ένα κομποσκοίνι και μια γραβάτα του Βατικανού. Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, τη Δευτέρα του Πάσχα, 21 Απριλίου 2025, το Βατικανό ανακοίνωσε τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου. Η είδηση πάγωσε την υφήλιο. Αν και ο Πάπας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας για καιρό, το γεγονός ότι ο Βανς ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που τον είδαν ζωντανό —μόλις λίγες ώρες πριν το τέλος— πυροδότησε αμέσως σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος ο Βανς αναγκάστηκε να προβεί σε δηλώσεις, τονίζοντας ότι ο Πάπας ήταν «προφανώς πολύ άρρωστος» κατά τη συνάντησή τους, σε μια προσπάθεια να προλάβει τις θεωρίες περί «γκίνιας».

Η Επίσκεψη στην Ουγγαρία: Η Πτώση του Βίκτορ Όρμπαν

Έναν χρόνο αργότερα, ο Βανς βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας πολιτικής ανατροπής, αυτή τη φορά στην κεντρική Ευρώπη. Ο Βίκτορ Όρμπαν, ο «ισχυρός άνδρας» της Ουγγαρίας, θεωρούνταν ακλόνητος μετά από 16 συνεχή χρόνια στην εξουσία.



Στις αρχές Απριλίου του 2026, μόλις λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, ο Βανς επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη. Σκοπός του ήταν να στηρίξει δημόσια τον Όρμπαν, τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ-Βανς θεωρούσε στρατηγικό σύμμαχο ενάντια στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Ο Βανς εμφανίστηκε σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, εξυμνώντας το μοντέλο της «ανελεύθερης δημοκρατίας» του Όρμπαν και την πολιτική του για το μεταναστευτικό. Την Κυριακή 12 Απριλίου 2026, οι κάλπες επιφύλασσαν μια ιστορική ήττα. Ο λαός της Ουγγαρίας, κουρασμένος από τη διαφθορά και τον πληθωρισμό, έδωσε τη νίκη στο κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ. Η επίσκεψη του Vance, αντί να λειτουργήσει ως ενίσχυση, φάνηκε να λειτουργεί ως το «φιλί του θανάτου» για την πολιτική καριέρα του Όρμπαν. Πολιτικοί αναλυτές σημείωσαν ότι η παρουσία ενός ξένου ηγέτη εν μέσω πολέμου (στην περιοχή του Ιράν) ίσως λειτούργησε αρνητικά για τους ψηφοφόρους.

Οι Ειρηνευτικές Συνομιλίες για το Ιράν: Η Κατάρρευση στο Ισλαμαμπάντ

Το τρίτο και πιο πρόσφατο «χτύπημα» της θεωρίας της γκίνιας αφορά τη διεθνή διπλωματία και τις προσπάθειες αποφυγής ενός γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή.



Στις 11 και 12 Απριλίου 2026, σχεδόν ταυτόχρονα με τις εξελίξεις στην Ουγγαρία, ο Βανς ηγήθηκε μιας αμερικανικής αποστολής στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Στόχος ήταν οι απευθείας συνομιλίες με την ηγεσία του Ιράν, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Ήταν η πρώτη τόσο υψηλού επιπέδου επαφή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετά από δεκαετίες. Μετά από 21 ώρες εξαντλητικών διαπραγματεύσεων, ο Βανς αποχώρησε από το Πακιστάν χωρίς καμία συμφωνία. Οι συνομιλίες κατέρρευσαν ολοκληρωτικά, με τον Βανς να δηλώνει ότι το Ιράν αρνήθηκε να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους. Η αποτυχία αυτή οδήγησε σε άμεση κλιμάκωση της έντασης, με την παγκόσμια κοινότητα να ανησυχεί πλέον για το ξέσπασμα ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Η ειρηνευτική προσπάθεια που έφερε τη σφραγίδα του Vance όχι μόνο απέτυχε, αλλά άφησε την κατάσταση χειρότερη από ό,τι πριν την επίσκεψή του.

Από τον θάνατο ενός Πάπα μέχρι την πτώση ενός πανίσχυρου πρωθυπουργού και την κατάρρευση των σημαντικότερων ειρηνευτικών συνομιλιών των τελευταίων ετών, ο Βανς φαίνεται να βρίσκεται στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Είτε πρόκειται για καθαρή σύμπτωση είτε για μια μοναδική πολιτική κακοδαιμονία, ο όρος “Vance Jinx” (η γκίνια του Βανς) έχει πλέον εδραιωθεί στο διεθνές λεξιλόγιο. Και τα πολύ πρόσφατα «μαθήματα θεολογίας» που απηύθυνε στο νέο Πάπα, μόνο καλό δεν έκαναν στην φήμη και την εικόνα που θέλει να παρουσιάσει ως άξιος – και πιο λογικός- συνεχιστής του προέδρου.