Η κυβέρνηση Τραμπ επενδύει τα πάντα για να διασώσει τον κορυφαίο της σύμμαχο στην Ευρώπη, με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να φτάνει στη Βουδαπέστη την Τρίτη για κρίσιμη επέμβαση που δείχνει πόσο μακριά είναι πρόθυμη να φτάσει η Λευκή Βάση για να στηρίξει τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν πριν τις εθνικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

Ο Ορμπάν βρίσκεται σε δεινή θέση στα δημοσκοπικά, καθώς ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ, με έμφαση στην καταπολέμηση της διαφθοράς, εκτοξεύεται για να διεκδικήσει την εξουσία μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας του Fidesz.

Η επίσκεψη του Βανς, προγραμματισμένη για Τρίτη και Τετάρτη, παρουσιάζεται από τον εκπρόσωπο της ουγγρικής κυβέρνησης Ζόλταν Κόβατς ως εορτασμός των βαθιών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας την «ισχυρή και διαρκή συμμαχία Ουγγαρίας-ΗΠΑ».

Βανς και Ορμπάν: Στρατηγική Υποστήριξη Τραμπ

Ο αθυρόστομος Αντιπρόεδρος θα συναντηθεί με τον σύμμαχο του MAGA Ορμπάν και θα απευθύνει δημόσια ομιλία, εμπλέκοντας άμεσα την Ουάσινγκτον στην τελική φάση της καυτής προεκλογικής εκστρατείας. Αυτό θυμίζει την αμερικανική παρέμβαση στην Αργεντινή πέρυσι, όπου αξιωματούχοι στήριξαν τον Χαβιέ Μιλέι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές για να διατηρήσουν έναν ιδεολογικό σύμμαχο.

Από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ευρώπη ακολουθεί λάθος πολιτική πορεία, βλέποντας τον εθνικιστή-ποπολίστικο Ορμπάν ως μοντέλο για την ήπειρο.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός προωθεί το όραμα της «φιλελεύθερης δημοκρατίας», συγκρουόμενος συχνά με τις Βρυξέλλες σε μετανάστευση, Ρωσία και δικαιώματα μειονοτήτων.

Ορμπάν: Μοντέλο για την Ευρώπη κατά Βανς

Ο ίδιος ο Βανς έδωσε πέρυσι καυστική ομιλία στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, κατηγορώντας Ευρωπαίους ηγέτες ότι αγνοούν τη βούληση των λαών, ανατρέπουν εκλογές, παραβλέπουν θρησκευτικές ελευθερίες και δεν σταματούν τη λαθραία μετανάστευση.

Η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ορμπάν από την πρώτη θητεία του προέδρου, επεκτείνοντας τώρα σε προεκλογική ώθηση για να τον κρατήσει στην εξουσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο τις σχέσεις «χρυσή εποχή» κατά την επίσκεψή του, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της Ουγγαρίας εν μέσω ρήξεων με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Παρά τον ενθουσιασμό στελεχών του Fidesz για την επίσκεψη του Βανς, όχι όλοι εντυπωσιάζονται. Ο Magyar προειδοποιεί ότι η υποστήριξη έχει «αντίτιμο», υπαινισσόμενος μυστικές στρατιωτικές συμφωνίες και ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να ζητήσει ανταλλάγματα.

«Και η ανατολική και η δυτική βοήθεια έχουν κόστος», δήλωσε, αναφερόμενος σε αναφορές για βαθύτερες επαφές Ορμπάν με Ρώσους από ό,τι γνωρίζαμε. Η καμπάνια ταρακούνησε από αυτές τις κατηγορίες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο να παραδέχεται επαφές με Μόσχα εν μέσω συζητήσεων ΕΕ για νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας.