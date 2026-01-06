Έκκληση προς τους Ρεπουμπλικανούς να επικρατήσουν στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας ανοιχτά τον φόβο ότι μια πιθανή ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Δημοκρατικούς θα οδηγήσει σε νέα προσπάθεια παραπομπής του σε δίκη.

Σε ομιλία διάρκειας σχεδόν μιάμισης ώρας, ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι «θα βρουν έναν λόγο» για να κινηθούν εναντίον του, κατηγορώντας τους παράλληλα για «κακή αλλά έξυπνη πολιτική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να παρουσιάσει τον πρώτο χρόνο της νέας του θητείας ως ιδιαίτερα επιτυχημένο, υποστηρίζοντας ότι αυτό και μόνο θα έπρεπε να αρκεί για να κερδηθούν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τις ενέργειές του σχετικά με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, έκανε αιχμηρά σχόλια για πολιτικούς αντιπάλους και προκάλεσε αντιδράσεις με σκωπτικές αναφορές σε ιστορικές προσωπικότητες, ενώ αφιέρωσε περιορισμένο χρόνο σε ζητήματα που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη, όπως η ακρίβεια και ο πληθωρισμός.

Το πολιτικό πλαίσιο παραμένει ιδιαίτερα πιεστικό για τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής. Ο θάνατος βουλευτή και η αποχώρηση άλλου στελέχους του κόμματος μείωσαν περαιτέρω τα περιθώρια ελιγμών του προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος καλείται να διατηρήσει την ενότητα σε ένα σώμα όπου αυξάνονται οι εσωτερικές αντιστάσεις απέναντι στην ηγεσία και στον ίδιο τον Τραμπ.

Παράλληλα, η υγειονομική περίθαλψη αναδεικνύεται σε κρίσιμο μέτωπο ενόψει των εκλογών, με τη συζήτηση για την παράταση των επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας να βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το ζήτημα θα αποτελέσει βασικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει σαφείς νέες πρωτοβουλίες.

Την ίδια στιγμή, στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση πρόταση που προβλέπει τριετή παράταση των επιδοτήσεων του Obamacare, αναδεικνύοντας την υγειονομική περίθαλψη σε κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των εκλογών.