Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό», παρά το γεγονός ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι. Μίλησε για μια «εντυπωσιακά στρατηγική επιχείρηση» μπροστά σε Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και μέλη του Κογκρέσου, στο Κέντρο Κένεντι Τραμπ.

«Τους κόψαμε το ρεύμα»

Αναφερόμενος στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα, είπε ότι έπληξαν την παροχή ρεύματος. «Οι μόνοι άνθρωποι με φώτα ήταν οι άνθρωποι που είχαν κεριά», λέει ο Τραμπ, περιγράφοντας λεπτομερώς την προσπάθεια. «Ήταν ένα εκπληκτικό στρατιωτικό κατόρθωμα». Και πρόσθεσε ότι «Κουβανοί» πέθαναν στην επιχείρηση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Ήταν τόσο περίπλοκο – 152 αεροπλάνα, πολλά, πολλά μιλούν για άρματα μάχης στο έδαφος. Είχαμε πολλά άρματα μάχης στο έδαφος, αλλά ήταν καταπληκτικό», είπε ο Τραμπ για την επιδρομή και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. «Σκεφτείτε το, κανείς δεν σκοτώθηκε. Και από την άλλη πλευρά, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν – δυστυχώς, το λέω αυτό».

«Ήξεραν ότι ερχόμασταν… το ηλεκτρικό ρεύμα σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα διακόπηκε. Τότε ήταν που κατάλαβαν ότι υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα… Έτσι τους αιφνιδιάσαμε λίγο, αλλά ήταν κάτι εξαιρετικό. Ήταν εξαιρετικό από τακτικής άποψης. Ήταν κάτι απίστευτο».

Μίλησε για τη «ριζοσπαστική αριστερά», που έκανε διαδηλώσεις ζητώντας την απελευθέρωση του Μαδούρο, λέγοντας ότι θέλουν να απελευθερωθεί ένας «πραγματικά κακός άνθρωπος».

«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό»

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ απέδειξαν για μια ακόμη φορά πόσο δυνατές είναι και την ποιότητα των όπλων τους. Και τόνισε ότι οι σύμμαχοι «κάνουν ουρά» για να αγοράσουν τα όπλα των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο αποδεικνύει ότι «διαθέτουμε τον πιο ισχυρό, τον πιο θανατηφόρο, τον πιο εξελιγμένο» στρατό. «Είναι ο πιο τρομακτικός στρατός στον πλανήτη Γη, και δεν είναι καν κοντά. Ξέρετε, το λέω εδώ και πολύ καιρό. Κανείς δεν μπορεί να μας νικήσει».

Είναι από καιρό αποδεκτό ότι οι ΗΠΑ έχουν την κορυφαία στρατιωτική ισχύ στο δυτικό ημισφαίριο.

«Χαίρομαι να βλέπω στρατιώτες στους δρόμους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τόσο τη μεταναστευτική πολιτική του, υποστηρίζοντας ότι οι μετανάστες από το Κονγκό, αλλά και από τη Βενεζουέλα, είναι οι χειρότεροι στον κόσμο. «Οι δικές μας συμμορίες μοιάζουν με κολεγιόπαιδα», είπε.

Και πρόσθεσε ότι η απόφασή του να βγάλει την εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον την έκανε «την πιο ασφαλή πόλη στις ΗΠΑ». Και δήλωσε υπερήφανος να βλέπει στρατιώτες στους δρόμους, γιατί ο κόσμος αισθάνεται ασφαλής.

Απευθυνόμενος στους παριστάμενους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στην παρουσία τους, τους τελευταίους 12 μήνες η Αμερική έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες. Και τους κάλεσε να δουλέψουν σκληρά για να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.

Δασμοί και φάρμακα

Υπερηφανεύτηκε για τα τεράστια έσοδα που έφεραν στην αμερικανική οικονομία οι δασμοί. Και κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο, που θα εξετάσει αν οι δασμοί είναι νόμιμοι, «να κάνει αυτό που πρέπει». Και ο πρόεδρος να μην περιορίζεται στις αποφάσεις που λαμβάνει. «Ελπίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά», είπε.

Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση των τιμών των φαρμάκων, που πέτυχε με τις φαρμακευτικές, λέγοντας ότι κανείς άλλος «δεν μπορούσε να το πετύχει αυτό». Και πως αυτό αρκεί για να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί τις εκλογές. Και είπε ότι δέχθηκε συγχαρητήρια από έναν πολυεκατομμυριούχο, γιατί το «φάρμακο για τους χοντρούς» (έτσι ονόμασε το γνωστό φάρμακο), στο Λονδίνο «κάνει 80 δολάρια, ενώ στη Νέα Υόρκη μόνο 60».

Ο «Μπάιντεν δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό», είπε, υπερηφανευόμενος για την επιτυχία του με τις ξένες φαρμακοβιομηχανίες.

Περί τρίτης θητείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του που δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα, καθώς το απαγορεύει το Αμερικανικό Σύνταγμα.

«Μπορώ να κάνω τόσο πολλά σε τέσσερα χρόνια. Κρίμα που δεν επιτρέπεται να το κάνω ξανά», είπε.

«Μην ψηφίζετε επιστολικά»

Για μια ακόμη φορά επιτέθηκε στις πολιτείες που επιτρέπουν την επιστολική ψήφο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εκλογές νοθεύονται από ανθρώπους που δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν.

Επίθεση στους Δημοκρατικούς

Για μια ακόμη φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, και τους Δημοκρατικούς, τόσο για την κατάσταση της οικονομίας, όσο και για το εμπορικό ισοζύγιο με τις άλλες χώρες.

Υποστήριξε ότι αν είχε κερδίσει η Κάμαλα Χάρις, οι ΗΠΑ «θα ήταν Βενεζουέλα από τα στεροειδή».

Κατηγόρησε μια σειρά από Δημοκρατικούς κυβερνήτες ότι δεν «έχουν δράμι μυαλό», αλλά και τον Μπαράκ Ομπάμα που με το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία «κατέστρεψε την υγειονομική περίθαλψη» και «αυτό το κατάλαβε ο κόσμος».

Δείτε την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ