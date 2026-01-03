Περίπου 2 ώρες και 28 λεπτά διήρκεσε η νυχτερινή επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στο Καράκας, κατά την οποία η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας βυθίστηκε στο σκοτάδι και ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη. Η επιχείρηση έφερε τον κωδικό Operation Absolute Resolve ( Επιχείρηση Απόλυτη Αποφασιστικότητα).

Η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε συντονισμένες ενέργειες κατά κρίσιμων υποδομών γύρω από το Καράκας. Στόχος του πρώτου σταδίου ήταν η αποδιοργάνωση της άμυνας και των επικοινωνιών του καθεστώτος, με στοχευμένες ενέργειες που οδήγησαν σε εκτεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα.

🚨US STRIKE VENEZUELA🚨



Multiple explosions reported in Caracas, #Venezuela, following #US strikes. Residents confirm the presence of CH-47 Chinook helicopters flying over the capital right after the explosions were heard. pic.twitter.com/zXQpCPicxj — Taymur Malik (@BlueMist911) January 3, 2026

Η βύθιση του Καράκας στο σκοτάδι θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της επιχείρησης, καθώς περιόρισε δραστικά τη δυνατότητα αντίδρασης των δυνάμεων ασφαλείας και δημιούργησε συνθήκες πλήρους αιφνιδιασμού. Σύμφωνα με αμερικανικές δηλώσεις, η επιλογή της νύχτας και της διακοπής ρεύματος στόχευε στη μείωση απωλειών και στην ταχεία ολοκλήρωση της αποστολής.

Ακολούθησε το δεύτερο στάδιο, που περιλάμβανε πλήγματα και επιχειρήσεις γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σημεία ασφαλείας κοντά στο προεδρικό μέγαρο. Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις είχαν προηγουμένως εκπαιδευτεί σε προσομοιωμένο περιβάλλον, βασισμένο στη διάταξη του χώρου όπου βρισκόταν ο Μαδούρο, γεγονός που τους επέτρεψε να κινηθούν με ακρίβεια και ταχύτητα.

🇺🇸🇻🇪 Estados Unidos ha atacado Venezuela.



Se llevaron a cabo una serie de ataques aéreos; sobre Caracas se avistaron helicópteros estadounidenses CH-47 "Chinook", CH-53 "Sea Stallion" y Bell AH-1Z Viper. pic.twitter.com/15kT0yK3Gx — César López González (@CsarLogon2504) January 3, 2026

Το τελικό στάδιο της επιχείρησης ήταν η άμεση επέμβαση στο σημείο όπου βρισκόταν ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη και απομακρύνθηκε από τη χώρα, χωρίς να υπάρξουν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε αργότερα ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δέχθηκε πυρά ένα ελικόπτερο, χωρίς όμως σοβαρές συνέπειες ενώ δημοσίευσε και ο ίδιος φωτογραφία με τον Μαδούρο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν την Operation Absolute Resolve ως μια επιχείρηση «υψηλής ακρίβειας και περιορισμένης διάρκειας», σχεδιασμένη να ολοκληρωθεί γρήγορα και να αποτρέψει την κλιμάκωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνολική διάρκειά της ήταν περίπου 2 ώρες και 28 λεπτά.

Παρότι αρκετές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως από όλα τα μεγάλα διεθνή πρακτορεία, η επιχείρηση θεωρείται ήδη μία από τις πιο εντυπωσιακές και τολμηρές στρατιωτικές παρεμβάσεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια, με άμεσες και απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον της Βενεζουέλας.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ υπερθεματίζοντας είπε πώς ο κόσμος παρακολούθησε μια επιχείρηση που όμοια της δεν έχει ξαναγίνει από την εποχή του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.