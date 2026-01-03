Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν κυριολεκτικά ενώ κοιμόντουσαν.

Οι πληροφορίες από την επειχείρηση αναφέρουν ότι ανασύρθηκαν από το κρεβάτι στην κρεβατοκάμαρα κατά τη διάρκεια επιδρομής των αμερικανικών δυνάμεων.

“Το ζευγάρι συνελήφθη στη μέση της νύχτας, ενώ κοιμόντουσαν“, πρόσθεσαν οι πηγές που γνωρίζουν λεπτομέρειες

Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε από μια επίλεκτη μονάδα της Δύναμης Δέλτα του αμερικανικού στρατού και ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι δεν υπήρξαν απώλειες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τον «έδωσε» πληροφοριοδότητης της CIA εντός της κυβέρνησής του

Ο Μαδούρο φέρεται να συνελήφθη χάρη σε έναν πληροφοριοδότη της CIA εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Παρακολούθησε την τοποθεσία του Νικολάς Μαδούρο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τις στιγμές αμέσως πριν από τη σύλληψή του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις πηγές, η υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ παρείχε τις πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη του Μαδούρο, παρακολουθώντας τη θέση και τις κινήσεις του χρησιμοποιώντας έναν στόλο αόρατων drones που παρείχαν σχεδόν συνεχή παρακολούθηση της Βενεζουέλας, εκτός από τις πληροφορίες που παρείχαν οι πηγές τους μέσα στην ίδια τη Βενεζουέλα.