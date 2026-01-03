Με μία κινηματογραφική επιχείρηση, οι ΗΠΑ κατάφεραν να χτυπήσουν τη Βενεζουέλα και να αρπάξουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του και να τους μεταφέρουν σε αμερικανικό έδαφος.

Η επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων ήταν από αυτές που βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρακολουθεί τις συντονισμένες κινήσεις επιλεγμένων χτυπημάτων σε στόχους, αλλά και τα ελικόπτερα να επιχειρούν στις προκαθορισμένες θέσεις, σύμφωνα με το σχέδιο.

Η κόντρα Τραμπ – Μαδούρο έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό με επιθέσεις σε τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο, αλλά και σε πλοιάρια τα οποία ήταν φορτωμένα με ναρκωτικά.

Φυσικά υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως η άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άτομα που εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους από το 2013, λόγω της οικονομικής κρίσης και της καταστολής.

«Χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι άδειασε τις φυλακές και τα ψυχιατρικά ιδρύματα και εξανάγκασε τους κρατουμένους να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ», σημειώνει το BBC.

Στις επίσημες τοποθετήσεις του, ο Τραμπ εστιάζει επίμονα στην καταπολέμηση της εισροής ναρκωτικών στις ΗΠΑ – κυρίως της φαιντανύλης και της κοκαΐνης.

Έχει χαρακτηρίσει δύο καρτέλ από τη Βενεζουέλα, την Tren de Aragua και το Cartel de los Soles, ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTOs) και έχει υποστηρίξει ότι η δεύτερη ελέγχεται από τον ίδιο τον Μαδούρο. Αναλυτές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το Cartel de los Soles δεν αποτελεί ιεραρχημένη εγκληματική οργάνωση, αλλά έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διεφθαρμένους αξιωματούχους οι οποίοι έχουν επιτρέψει τη διακίνηση κοκαΐνης μέσω της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, ο Τραμπ διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Τον Δεκέμβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακήρυξε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Από την πλευρά του, ο Μαδούρο έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τον ρόλο του επικεφαλής καρτέλ που του αποδίδει η κυβέρνηση Τραμπ και κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» ως πρόσχημα για να τον ανατρέψουν και να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Πριν λίγες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κρατήσουν ή να πουλήσουν το πετρέλαιο που βρέθηκε σε δεξαμενόπλοια τα οποία κατέσχεσαν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, μαζί με τα ίδια τα πλοία.

«Θα κρατήσουμε το πετρέλαιο. Ίσως το πουλήσουμε, ίσως το κρατήσουμε. Ίσως το χρησιμοποιήσουμε, κρατάμε και τα πλοία», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τη Βενεζουέλα ότι χρησιμοποιεί έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, ενώ η κυβέρνηση της χώρας καταγγέλλει τις κατασχέσεις κάνοντας λόγο για «πειρατεία».