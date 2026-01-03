Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα να σχολιάσουν την είδηση
Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν τα αεροπορικά πλήγματα στο Καράκας – Ο Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για «αποικιοκρατικό πόλεμο»
Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι από υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούγονται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας.
«Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από την άλλη πλευρά σχετικά με τα γεγονότα που αναφέρθηκαν στη Βενεζουέλα», δήλωσε η αντιπολίτευση της χώρας.
«Οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη πληροφορία θα διαδοθεί εγκαίρως μέσω των επίσημων καναλιών μας».
«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης Μαδούρο.
«Μια τέτοια επίθεση απειλεί τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια (...) και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων».
Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.
Στρατιώτες της Βενεζουέλας πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στους δρόμους του Καράκας, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας μετά τις εκρήξεις και τις αναφορές για υπερπτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών στην πρωτεύουσα.
🇻🇪 Venezuela: Venezuelan soldiers are conducting extensive sweeps across Caracas. At the same time, unconfirmed rumors are circulating about U.S. special forces operating on the ground, allegedly searching for President Maduro. pic.twitter.com/JDBOakwgcl— General Quacker | الجنرال كواكر (@general_he42676) January 3, 2026
Στο πλευρό της Βενεζουέλας στέκεται και ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καταγγέλοντας «την εγκληματική επίθεση που διέπραξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες».
Συγκεκριμένα, καταδικάζει «την εγκληματική επίθεση που διέπραξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Βενεζουέλας» και ζήτησε «επείγουσα αντίδραση της διεθνούς κοινότητας», σε μήνυμα που ανάρτησε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνική δικτύωσης X.
«Η Ζώνη Ειρήνης μας δέχεται μια βίαιη επίθεση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συμμαχία που δημιουργήθηκε το 1986 με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή του Νοτίου Ατλαντικού (ZPCAS - Ζώνη Ειρήνης και Συνεργασίας του Νοτίου Ατλαντικού).
«Κρατική τρομοκρατία εναντίον του γενναίου λαού της Βενεζουέλας και εναντίον της Αμερικής μας. Πατρίδα ή θάνατος! Θα νικήσουμε!», καταλήγει στο μήνυμά του.
#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026
Patria o Muerte ¡Venceremos!
Από την πλευρά του, ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο και σύμμαχος του Μαδούρο, κατήγγειλε τη επίθεση, γράφοντας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα».
Ο Πέτρο ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ για να αποφανθούν σχζετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» αυτής της «επίθεσης» εναντίον της γειτονικής χώρας.
En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
Bombardean con misiles.
Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato.
Θυμίζεται ότι όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούστηκαν γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας διακοπή ηλεκτροδότησης σε νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μεγάλη στρατιωτική βάση. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ήταν ορατή και μια στήλη καπνού, ενώ οι κρότοι συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων κατά της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει ότι οι μέρες του προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».
Μάρτυρες αναφέρουν ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού, σύμφωνα με το Reuters.
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ είναι ενήμεροι για τις πληροφορίες περί εκρήξεων και υπερπτήσεων αεροσκαφών, στο Καράκας, όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης CBS News και Fox News επικαλούνται ανώνυμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή αμερικανικών δυνάμεων στις επιθέσεις. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Πεντάγωνο έχουν σχολιάσει τις εκρήξεις ή τις πληροφορίες για υπερπτήσεις αεροσκαφών πάνω από την πρωτεύουσα.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απαγόρευσε τις συναθροίσεις σε εξωτερικούς χώρους και κάθε συγκέντρωση κόσμου για λόγους ασφαλείας, καθώς κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
«Ο στόχος είναι η κατάληψη των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας»
Η κυβέρνηση Μαδούρο εξέδωσε επίσηση ανακοίνωση κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «αποικιοκρατικό πόλεμο».
«Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος από την κατάληψη των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας, ιδιαίτερα του πετρελαίου και των ορυκτών της, προσπαθώντας να καταλύσουν με τη βία την πολιτική ανεξαρτησία της χώρας», αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τη «Le Monde».
«Δεν θα τα καταφέρουν. Έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια ανεξαρτησίας, ο λαός και η νόμιμη κυβέρνησή του παραμένουν σταθεροί στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και του αναφαίρετου δικαιώματός τους να αποφασίζουν για τη μοίρα τους. Η προσπάθεια να επιβληθεί ένας αποικιοκρατικός πόλεμος για να καταστραφεί η δημοκρατική μορφή της κυβέρνησης και να επιβληθεί μια “αλλαγή καθεστώτος”, σε συμμαχία με την φασιστική ολιγαρχία, θα αποτύχει όπως και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες».
#BREAKING Major secondary explosions after U.S. airstrike near Higuerote Airport, Miranda, Venezuela. #Venezuela #Caracas #USArmy pic.twitter.com/buXQKmPHGn— The_Real_Evidence_24 (@AbdiAziizA85945) January 3, 2026
Παράλληλα, αναφέρεται από μάρτυρες στρατιωτική κινητικότητα στο προεδρικό παλάτι Miraflores.
‼️ 🇺🇸💥🇻🇪 BREAKING: Initial reports indicate that the US Marine Corps has launched an amphibious assault operation north of Caracas. Further details are still emerging. pic.twitter.com/FfHcW2t4O2— Defense Intelligence (@DI313_) January 3, 2026