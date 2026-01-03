Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν τα αεροπορικά πλήγματα στο Καράκας – Ο Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για «αποικιοκρατικό πόλεμο»

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης Μαδούρο.

«Μια τέτοια επίθεση απειλεί τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια (...) και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων».

Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.