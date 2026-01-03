Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε τη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις Delta.

Στη φωτογραφία, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας διακρίνεται να είναι με καλυμμένα τα μάτια του και χειροπέδες, ενώ φυλάσσεται πολύ στενά από τους Αμερικανούς πράκτορες.

Δείτε την φωτογραφία που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Νωρίτερα τον γύρο του κόσμου είχε κάνει μία φωτογραφία που δείχνει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες αλλά χωρίς δεμένα τα μάτια , λίγο μετά τη σύλληψή του μέσα πιθανότατα σε αεροσκάφος, φρουρούμενος από Αμερικανούς στρατιώτες, προκειμένου να μεταφερθεί στο ζαεροπλανοφόρο Ιβοτζίμα, με τελικό προορισμό τις ΗΠΑ.

Να σημειώσουμε ότι η φωτογραφία παρά το γεγονός ότι δεν έχει επαληθευτεί μέχρι στιγμής αλλά έχει γίνει viral καθώς έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων χρηστών.