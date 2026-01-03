Για «ναρκοτρομοκρατική συνωμοσία» κατηγορεί η Αμερική τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με το πλήρες κατηγορητήριο που δημοσιεύθηκε από τις αρχές των Η.Π.Α.

Το έγγραφο περιλαμβάνει τις κατηγορίες, το νομικό σκεπτικό και τα στοιχεία που επικαλούνται οι εισαγγελικές αρχές εις βάρος του Βενεζουελανού ηγέτη.

Στο κατηγορητήριο των αμερικανικών αρχών υποστηρίζεται ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος συμμετείχε, από το 1999 έως το 2020, σε «ναρκοτρομοκρατική συνωμοσία» μεταξύ του Cartel de los Soles και των FARC, με στόχο τη μαζική διακίνηση κοκαΐνης προς τις Η.Π.Α. Σύμφωνα με το έγγραφο, το καρτέλ αποτελούνταν από ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους που διαφθείρουν θεσμούς της Βενεζουέλας, ενώ ο Μαδούρο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, να παρείχε όπλα στις FARC και να αντιμετώπιζε την κοκαΐνη ως «όπλο» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιπλέον η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη. Όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Χ, το πρώτο ζεύγος της Βενεζουέλας κατηγορείται για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή όπλων και μηχανισμών κατά των ΗΠΑ.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

«Κατηγορίες απαγγέλθηκαν κατά του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία περί ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία για εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής κατά των ΗΠΑ», δήλωσε η Μπόντι με ανάρτηση στο Χ.