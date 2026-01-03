Ανακοίνωση για την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια και σε επαφή με την ελληνική κοινότητα αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εξωτερικών.
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ
«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».
