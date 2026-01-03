Σε πλοίο για τη Νέα Υόρκη έχουν μεταφερθεί ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, τόνισε σε νεότερες δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και την απαγωγή από την ειδική ομάδα Delta των αμερικανικών δυνάμεων του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το προεδρικό ζεύγος βρίσκεται εν πλω για τις ΗΠΑ στο αερολανοφόρο Iwo Jima τονίζοντας ότι η επιχείρηση αποτέλεί μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι «θα δούμε αν θα αναλάβει την προεδρία της χώρας η Ματσάδο», τονίζοντας ότι «τώρα έχουν αντιπρόεδρο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τα σχέδιά του για τον ορθκτό πλούτο της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ θα εμπλακούν άμεσα και ενεργά στα πετρέλαια της χώρας».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Μαδούρο «αιχμαλωτίστηκε σε μία τοποθεσία που έμοιαζε περισσότερο με φρούριο, παρά με σπίτι» και αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει μαζί του πριν μία εβδομάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τον είχε προειδοποιήσει ξανά να εγκαταλείψει τη χώρα, λέγοντάς του «πρέπει να τα παρατήσεις, πρέπει να παραδοθείς, του μίλησα εγώ ο ίδιος».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι παρακολούθησε live την επιχείρηση στο Καράκας, και ότι «ήταν σαν να παρακολουθούσα σόου στην τηλεόραση». «Αν έβλεπες την ταχύτητα, τη βία… ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα», τόνισε και πρόσθεσε: «καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο».