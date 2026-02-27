Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ ανέφερε χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον δύο από τα άτομα που επέβαιναν στο ταχύπλοο, το οποίο αναχαιτίστηκε αυτή την εβδομάδα από το κουβανικό λιμενικό, είναι Αμερικανοί πολίτες.

«Τουλάχιστον δυο πρόσωπα» που επέβαιναν στο σκάφος «ήταν αμερικανοί πολίτες, ένας απεβίωσε και ο άλλος είναι τραυματίες», διευκρίνισε η πηγή αυτή, προσθέτοντας πως «ο ιδιοκτήτης του σκάφους δήλωσε ότι εκλάπη από εργαζόμενο».

Τρίτος επιβαίνων στο ταχύπλοο διέθετε άδεια παραμονής και οι υπόλοιποι δεν έχει αποκλειστεί το να είναι «μόνιμοι κάτοικοι νομίμως» στις ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν προχθές Τετάρτη κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με μέλη του λιμενικού σώματος της Κούβας όταν πλεούμενο καταχωρισμένο σε νηογνώμονα των ΗΠΑ αναχαιτίστηκε στα κουβανικά χωρικά ύδατα.