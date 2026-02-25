Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε την άμεση απέλαση δύο μουσουλμάνων γυναικών μελών του Κογκρέσου την Τετάρτη, αφού οι Δημοκρατικές Ρασίντα Τλάιμπ και Ιλχάν Ομάρ προσπάθησαν να τον διακόψουν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη.

«Όταν οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι, γνωρίζοντας ότι είναι διεφθαρμένοι και Δόλιοι Πολιτικοί, κάτι που βλάπτει τη χώρα μας, θα πρέπει να τους στείλουμε πίσω από όπου ήρθαν — όσο πιο γρήγορα γίνεται», έγραψε ο Τραμπ σε μια εκτενή ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

Παρά το γεγονός ότι η Ομάρ γεννήθηκε στη Σομαλία, είναι πολίτης των ΗΠΑ εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Η Τλάιμπ, από την άλλη, είναι Παλαιστίνια Αμερικανίδα, γεννημένη στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, δηλαδή είναι πολίτης των ΗΠΑ από τη γέννησή της. Καμία από τις δύο δεν θα ήταν επιλέξιμη για απέλαση στις πατρίδες των προγόνων τους.

Οι δύο γυναίκες φώναζαν επανειλημμένα στον Τραμπ την Τρίτη το βράδυ, ενώ εκείνος απευθυνόταν σε κοινή συνεδρία του Κογκρέσου, κατηγορώντας τον για τους θανάτους Αμερικανών από πράξεις των υπηρεσιών μετανάστευσης.

«Έχετε σκοτώσει Αμερικανούς!» φώναξαν οι βουλευτές λίγο πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα της Βουλής.

«Δεν αντέχει δύο μουσουλμάνες να του απαντούν και να τον διορθώνουν, οπότε τώρα καταρρέει. #PresidentMajnoon», έγραψε η Τλάιμπ σε ανάρτηση στην αμερικανική πλατφόρμα X, χρησιμοποιώντας hashtag που περιέχει τη λέξη «τρελός» στα αραβικά.

Ο Τραμπ επεκτάθηκε περαιτέρω στην επίθεσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στον βραβευμένο δύο φορές με Όσκαρ ηθοποιό Ρόμπερτ ντε Νίρο, κριτικό του προέδρου, χαρακτηρίζοντάς τον «άλλο ένα άρρωστο και διεστραμμένο άτομο με, πιστεύω, εξαιρετικά χαμηλό IQ, που δεν έχει απολύτως ιδέα τι κάνει ή τι λέει».

«Όταν τον είδα να καταρρέει σε δάκρυα χθες το βράδυ, σαν παιδί, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να είναι ακόμα πιο άρρωστος από την Τρελή Ρόζι Ο’Ντόνελ, που τώρα βρίσκεται στην Ιρλανδία προσπαθώντας να βρει τρόπο να επιστρέψει στις όμορφες Ηνωμένες Πολιτείες μας. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ντε Νίρο και Ρόζι είναι ότι πιθανώς αυτή είναι κάπως πιο έξυπνη από εκείνον, κάτι που δεν λέει και πολλά», έγραψε.

Ο Ντε Νίρο συμμετείχε σε podcast του MS Now που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος «είναι εχθρός αυτής της χώρας, ας μην κοροϊδευόμαστε».

«Δεν θα φύγει ποτέ. Πρέπει να τον κάνουμε να φύγει. Βλέπετε, τώρα κάνει αστεία για τον εθνικό έλεγχο των εκλογών — δεν αστειεύεται. Έχουμε δει ήδη αρκετά. Και όλοι ανησυχούν γι’ αυτό, αλλά το εννοεί», είπε.