Η κοσμοπολίτικη Ύδρα σήμερα το πρωί θυμήθηκε το ένδοξο παρελθόν της με την έλευση του θρυλικού ιπτάμενου δελφινιού του Ομίλου Ceres. Ένα δελφίνι που «ένωσε» το λιμάνι του Πειραιά με τον «βράχο» με την μεγάλη ιστορία και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.

Ήταν 30 Απριλίου του 1976 όταν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι πλόες των δελφινιών του Ομίλου Ceres, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά μια νέα εποχή στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Με τα υδροπτέρυγα «Δελφίνι Ι» και «Δελφίνι ΙΙ» του ομίλου εταιρειών του Γεώργιου Π. Λιβανού.

Το θρυλικό υδροπτέρυγο που όλοι μας λίγο η πολύ χρησιμοποιήσαμε την δεκαετία του 80’ για να πάμε μονοήμερη στην Ύδρα ήταν να καταπλεύσει στο νησί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπράντ Πιτ, την προηγούμενη Παρασκευή αλλά λόγω απαγορευτικού έφθασε μόλις χθες το βράδυ και προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους Υδραίους που τον αντίκρυσαν σήμερα το πρωί στο λιμάνι του νησιού.

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbeast με τον επιχειρηματία Γιάννη Παστό που διατηρεί μεταξύ άλλων και έναν από τους παλαιότερους ξενώνες στο νησί της Ύδρας μας είπε μεταξύ άλλων:

«Όμορφες αναμνήσεις, ξύπνησαν σήμερα το πρωί, τέλη δεκαετίας 70’ δεκαετία 80’ , τα πρώτα σκάφη που έφεραν την Ύδρα κοντά στον Πειραιά, εταιρεία «Σέρρες» , ποιος ξεχνά εκείνη την όμορφη εποχή; Ένας από τους καβοδέτες ο «Βάτραχος», στο καρότσι ο Στέλιος Τρίμης, ο Κώτσος Γούναρης, λιμενικοί ο Βαγγέλης Μπαλούτσος, ο Πάντζος, και τόσοι άλλοι, πράκτορας με την ιδιαίτερη χαρακτηριστική φωνή να καλεί τους επιβάτες ο Ηλίας Τσάνος «Σπετσεεεες, Πόρτο Χέλιιιι, Ναύπλιοοοοο, Flying Dolphins….!”

Φυσικά ένας από τους πιο αξιόλογους πλοιάρχους των ιπτάμενων δελφινιών, ο Υδραίος καπετάν Αντώνης Λάσκαρης, ο μόνος καπετάνιος που περνούσε το ιπτάμενο μέσα από τα νησάκια του Καμινιού και του Βλυχού, όπου με την κόρνα και την βροντερή φωνή του ξεσήκωνε τους κατοίκους του Βλυχού… Εποχές που έφυγαν αλλά έμειναν για πάντα χαραγμένες στην μνήμη μας, στη μνήμη όλων των Υδραίων!»