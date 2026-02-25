Ο Εβάν Φουρνιέ είχε επεισόδιο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε σε αυτό.

Ο Γάλλος γκαρντ ήταν ο κορυφαίος των «ερυθρόλευκων» στην ήττα τους από τους Λιθουανούς έπειτα από δύο παρατάσεις, στην τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας όμως εκνεύρισε τον προπονητή του και παράλληλα εκνευρίστηκε και αυτός.

Οι δυο τους τα είπαν για λίγο σε έντονο ύφος, δεν υπάρχει όμως κανένα πρόβλημα, όπως ξεκαθάρισε ο Φουρνιέ στις δηλώσεις του.

«Είδατε τι έγινε. Ο κόουτς πίστευε πως είχα χώρο να πασάρω δεξιά. Δεν έχω δει τη φάση ακόμα, όμως από τη δική μου οπτική ήταν δύσκολο. Δεν ήμουν και σίγουρος πόσος χρόνος απομένει. Είχαμε αυτήν τη στιγμή με τον κόουτς, αλλά ήταν ένα παιχνίδι με έντονα συναισθήματα. Ο κόουτς είναι πολύ ανταγωνιστικός, όπως και εγώ. Συμβαίνουν αυτά όταν έχεις ανταγωνιστικό κόσμο στην ομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα με τον κόουτς Μπι. Το έχουμε αφήσει ήδη πίσω μας. Βράζει το αίμα μας. Τον αγαπάω πολύ», ήταν τα λόγια του Γάλλου.