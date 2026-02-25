Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων σε παιδικό σταθμό στο Ιλινόις, όπου δύο εργαζόμενες συνελήφθησαν μετά την αποκάλυψη σοκαριστικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του People.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Des Plaines Police Department, οι Jessica Murillo, 36 ετών, και Izabella Thompson, 23 ετών, κατηγορούνται για πολλαπλά περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος παιδιών που φέρονται να σημειώθηκαν μεταξύ 3 και 19 Νοεμβρίου 2025 στον παιδικό σταθμό A Mother’s Touch Daycare στην πόλη Des Plaines.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 20 Νοεμβρίου, όταν γονέας κατήγγειλε ότι μία από τις παιδαγωγούς ψέκασε παιδί στο πρόσωπο με νερό μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Η διοίκηση του σταθμού ξεκίνησε άμεσα εσωτερική έρευνα και, μετά την επισκόπηση υλικού από κάμερες ασφαλείας και την ενημέρωση του Illinois Department of Children and Family Services, οι δύο γυναίκες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση, οι υπεύθυνοι του σταθμού εντόπισαν επιπλέον βίντεο που, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνουν τις δύο εργαζόμενες να κακοποιούν συνολικά επτά αγόρια ηλικίας 4 έως 5 ετών. Στις 24 Νοεμβρίου, οι διευθυντές, συνοδευόμενοι από γονέα παιδιού, υπέβαλαν επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, τα περιστατικά βίας είχαν διαφορετική μορφή και ένταση. Η Murillo κατηγορείται ότι χτύπησε παιδί στο πρόσωπο με τετράδιο, έσυρε 4χρονο αγόρι στο πάτωμα πιάνοντάς το από το πόδι, με αποτέλεσμα το κεφάλι του να χτυπήσει στο έδαφος, καθώς και ότι χαστούκισε επανειλημμένα άλλο παιδί. Για τις πράξεις αυτές αντιμετωπίζει τρεις κακουργηματικές κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και 12 πλημμεληματικές κατηγορίες για σωματική επίθεση προσβλητικού ή προκλητικού χαρακτήρα.

Η Thompson κατηγορείται για τέσσερις πλημμεληματικές πράξεις σωματικής βίας, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, κανένα από τα παιδιά δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη ούτε υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Σε δήλωσή της στο περιοδικό PEOPLE, εκπρόσωπος του A Mother’s Touch Learning Academy τόνισε ότι «η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», προσθέτοντας πως μόλις διαπιστώθηκε συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αξίες του σταθμού, οι εμπλεκόμενες εργαζόμενες απομακρύνθηκαν άμεσα και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Όπως επισημάνθηκε, οι δύο γυναίκες δεν εργάζονται πλέον στον παιδικό σταθμό.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Des Plaines, David Anderson, χαρακτήρισε την υπόθεση «επώδυνη παραβίαση εμπιστοσύνης», σημειώνοντας ότι τα παιδιά είχαν τεθεί υπό τη φροντίδα ατόμων που όφειλαν να τα προστατεύουν. Παράλληλα, ευχαρίστησε τη διοίκηση του σταθμού για την άμεση αντίδραση και τη συνεργασία με τις Αρχές.

Η πρώτη εμφάνιση της Murillo στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η Thompson αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή στις 30 Μαρτίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι κατηγορούμενες έχουν ορίσει νομική εκπροσώπηση.