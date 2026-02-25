Το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πάλης, στην κατηγορία των 86 κιλών, κατέκτησε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης που ηττήθηκε στον τελικό από τον Ιμπραΐμ Καντίεφ.

Ο Έλληνας αθλητής αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην κατηγορία των 86 κιλών και τα πήγε εξαιρετικά, καθώς έφτασε να διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο αλλά τελικά θα… συμβιβαστεί με το ασημένιο, το οποίο αποτελεί επίσης μεγάλη επιτυχία.

Ο Κουγιουμτσίδης νίκησε με 14-4 τον Αρσλάν Μπεγκένιοβ στη φάση των «16», καθάρισε με 10-0 τον Μιχαέλ Φόκα Μεχία στους «8» και τον Μπόλατ Σακάγιεφ στον ημιτελικό και έφτασε στον τελικό, όπου αντιμετώπισε τον Καντίεφ.

Παρά την προσπάθειά του, ο Έλληνας αθλητής ηττήθηκε με 15-4 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, με τους Μπόλατ Σακάγιεφ και Αρσένι Ντιόεφ να μοιράζονται το χάλκινο.