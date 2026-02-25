Στις 14 Φεβρουαρίου 2026 το TRT Arabic, που υπάγεται στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Τουρκίας, μετέδωσε ότι το Τουρκικό Ίδρυμα Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας (το διαβόητο Diyanet) ολοκλήρωσε την ανέγερση τριών τζαμιών στη Λωρίδα της Γάζας ενόψει του Ραμαζανιού.

Πρόκειται για το τέμενος Αλ-Ισραά στην περιοχή Αλ-Σέιχ Ραντουάν, το τέμενος Αλ-Χούντα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια και ένα τρίτο τέμενος στη συνοικία Αλ-Σάμπρα, το οποίο φέρει το όνομα «Αμπντάλα Αζάμ».

Ο Αμπντάλα Αζάμ ήταν Παλαιστίνιος, μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, που ξεκίνησε τη στρατιωτική του δράση στην Ιορδανία στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ως επικεφαλής ένοπλων ομάδων που εξαπέλυαν επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Αργότερα αναδείχθηκε σε κεντρικό ιδεολόγο του διεθνούς τζιχαντιστικού κινήματος και αποτέλεσε τον πνευματικό μέντορα του ιδρυτή της Αλ Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν.

Η Χαμάς και η ένοπλη πτέρυγά της, Ταξιαρχίες αλ-Κάσαμ, έχουν επανειλημμένα εξάρει τον Αζάμ, χαρακτηρίζοντάς τον «ιππότη της τζιχάντ και της αντίστασης απέναντι στους εχθρούς του Αλλάχ». Αντίστοιχα, για τον Οσάμα μπιν Λάντεν έχουν χρησιμοποιήσει εκφράσεις όπως «λιοντάρι του μουσουλμανικού έθνους», «παιδαγωγό», «μαχητή της τζιχάντ» και «μάρτυρα», υπογραμμίζοντας τον ιδεολογικό τους θαυμασμό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται ότι η Τουρκία αποτελεί στενό σύμμαχο της Χαμάς, με την οργάνωση να προσδοκά από την Άγκυρα μια σαφώς φιλοχαμασική γραμμή, ιδίως λόγω της τουρκικής συμμετοχής στο λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Η ονοματοδοσία ενός τουρκικά χρηματοδοτούμενου τζαμιού στη Γάζα προς τιμήν του Αζζάμ παρουσιάζεται ως ακόμη μία ένδειξη της ιδεολογικής και πολιτικής εγγύτητας ανάμεσα στην τουρκική ηγεσία και το ισλαμιστικό κίνημα της Γάζας.

Εικόνες από τα εγκαίνια του τζαμιού «Αμπντάλα Αζζάμ» στην Αλ-Σάμπρα δείχνουν την τελετή παρουσία εκπροσώπων του Ιδρύματος Diyanet, καθώς και το εσωτερικό του ναού, διακοσμημένο με τουρκικές σημαίες και σημαίες του ίδιου του ιδρύματος. Σε σχετικό βίντεο, εργαζόμενοι του τουρκικού ιδρύματος καλούν τους κατοίκους της Γάζας να συμμετάσχουν στις προσευχές και στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στο νέο τζαμί κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.