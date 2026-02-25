Σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε θρίλερ, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 99-94 από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας έπειτα από δύο παρατάσεις, παρά το γεγονός ότι ο Φουρνιέ ήταν σε μεγάλη μέρα πετυχαίνοντας 32 πόντους.

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά και παρά το καλό του ξεκίνημα (4-9, 3′), είδε την Ζάλγκιρις να τρέχει ένα 7-0 και να παίρνει τα ηνία (11-9, 6′). Οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι – χέρι μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου και το σκορ στο 10′ ήταν 18-18.

Ο Μπιρούτις έκανε το 20-18 στο 11′, με τον Ολυμπιακό να απαντά με ένα σερί 0-11 και τον Φουρνιέ σε μεγάλα κέφια, για το 20-29 στο 13′. Τα τρίποντα έβαλαν ξανά τη Ζάλγκιρις στο ματς (31-31, 27′), με το ημίχρονο να κλείνει στο 37-39.

Ο Τζόουνς έβγαλε ξανά ενέργεια και ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία, κάνοντας το σκορ στο 24 41-51. Η Ζάλγκιρις συνέχισε να πιέζει και μείωσε, όμως ο Ολυμπιακός είχε απαντήσεις και κράτησε τα ηνία, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με το υπέρ του 51-60.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε το προβάδισμά του στους 11, όμως ένα τραγικό τρίλεπτο σε άνμυνα και επίθεση έδωσε το δικαίωμα στους γηπεδούχους να μπουν και πάλι στο ματς (76-76, 25′). Ο Φουρνιέ βγήκε μπροστά και με σερί φάσεις έβαλε τον Ολυμπιακό σε ρόλο οδηγού (63-69), όμως η Ζάλγκιρις με σερί μεγάλα σουτ έκανε το σκορ 73-71 στα 40′, εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Γάλλου. Παρόλα αυτά ο Τζόυνς έκανε το σκορ 73-73, όμως ο Φουρνιέ δεν μπόρεσε να εκτελέσει στην εκπνοή και το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Ο Ντόρσεϊ μπήκε ζεστός και ο Ολυμπιακός είχε πάντα ένα σημείο αναφοράς, όμως η Ζάλγκιρις βρήκε μεγάλα σουτ και έκανε το σκορ 82-78 στο 1:23 για το φινάλε. Ένα καλάθι του Φουρνιέ και ένα του Ντόρσεϊ μετά από κλέψιμο και ασίστ του Γουόκαπ έκαναν το σκορ 82-82, όμως ο Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε να σκοράρει στην εκπνοή.

Στην δεύτερη παράταση ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +5 (82-87), όμως σερί τρίποντα της Ζάλγκιρις την έβαλαν σε ρόλο οδηγού. Στο 48′ το σκορ έγινε 93-89, με τον Φουρνιέ να μειώνει, όμως ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο. Τελικό σκορ 99-94 και ήττα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73, 82-82 (πρώτη παράταση), 99-94 (δεύτερη παράταση)

Πηγή: gazzetta.gr