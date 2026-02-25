Η Μαρία Καρυστιανού δεν είναι πια μόνο η μητέρα που αναζητά δικαιοσύνη για την κόρη της. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open, η ίδια περιέγραψε τη μετάβασή της στην ενεργό πολιτική σκηνή, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ενός νέου κόμματος πριν από το καλοκαίρι, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Μου έχουν προτείνει συνεργασία και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αριστερά και δεξιά. Η πρόταση έγινε μέσω τρίτων. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο. Πχ Δικαιοσύνης, ειπώθηκε κι αυτό. Απέρριψα κατευθείαν την πρόταση. Μετά έγιναν πιο επιθετικοί… Ή είσαι μαζί μας ή είσαι αντίπαλος».

«Βρέθηκα αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα. Ήρθα αντιμέτωπη με το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας… Σιωπούσαμε μέχρι τώρα γιατί πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Θεώρησα ότι δε θα μπορούσα να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου, απλά αντιμέτωπη με την ίδια κατάσταση», ανέφερε η ίδια.

Το πένθος παραμένει παρόν, όπως λέει, αλλά η εργασία της και η επαφή με τα παιδιά λειτουργούν σαν μια μορφή ψυχοθεραπείας: «Το πένθος υπάρχει και είναι κάτι που δε μπορεί να αλλάξει, θα υπάρχει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής μου. Η εργασία μου και η επαφή με τα παιδιά με βοηθάει να ανταπεξέλθω στη δύσκολη πραγματικότητα».

Η κάθοδος στην πολιτική και οι αξίες που πρεσβεύει

Για το νέο της βήμα στην πολιτική, η Καρυστιανού τόνισε: «Δικαίωμα στο εκλέγεστε έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δε θεωρώ ότι το να είσαι από πολιτικό τζάκι ή κομματικό σωλήνα έχεις να εχέγγεια για να λειτουργήσεις σωστά. Το αντίθετο. Όταν προέρχεσαι από εκεί θα κάνεις λαμογιές. Τι λοιπόν πιο υγιές από το να βγει κάποιος στην πολιτική πραγματικά μέσα από την κοινωνία».

Η ίδια διευκρίνισε ότι το νέο της κόμμα δεν θα είναι κίνημα διαμαρτυρίας: «Οι ακραίες θέσεις δε με εκφράζουν, είμαι υπέρ της Δικαιοσύνης και αξιών που λείπουν».

Σχετικά με το πώς προκάλεσαν αντιδράσεις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, είπε: «Το θέμα είναι τι κάνουμε σαν κοινωνία για να περιορίσουμε τον αριθμό των αμβλώσεων. 100% είναι θέμα πολιτικής. Να δούμε τα κοινωνικά θέματα που αφορούν τις αμβλώσεις».

Η αντίδραση στο πολιτικό κατεστημένο και σχέσεις με πολιτικούς

Η Μαρία Καρυστιανού δεν απέφυγε να αναφερθεί σε δημόσια πρόσωπα: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει θέματα με εμένα. Θα ήθελα ένα ντιμπέιτ μαζί του… Είναι ένας τύπος πολιτικού που δε με εκφράζει. Ούτε ως γιατρός απαντήσεις δεν πήρα αλλά συμπεριφέρεται απαξιωτικά στους πολίτες».

Για τις δημοσκοπήσεις και τον πολιτικό διάλογο, ανέφερε: «Μιλάω με τον κόσμο και σκέφτομαι ότι δεν είναι αληθινά τα δημοσιεύματα ή αλλιώς ερμηνεύονται». Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Οι πράξεις και τα έργα είναι πολύ πιο βαριά από τα λόγια. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη του σε όλο το σύστημα».

Σχετικά με άλλους πολιτικούς: «Την Ζωή Κωνσταντοπούλου συναντάω στα δικαστήρια αλλά μέχρι εκεί… Ο κύριος Ανδρουλάκης μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δε μου έχει κάνει πρόταση συνεργασίας».

Το όραμα για το νέο κόμμα και η κοινωνική διάσταση

Σχετικά με την ίδρυση του νέου κόμματος, τόνισε: «Μέχρι στιγμής δε μας έχει προβληματίσει κάποιο έξοδο. Αργότερα θα γίνει μία διάφανη χρηματοδότηση προς τους πολίτες… Πάνω απ΄όλα είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι ένας στόχος που τον αγαπάμε και όταν υπάρχει αγάπη, όλα είναι διαφορετικά».

Η ανακοίνωση του κόμματος θα γίνει πριν το καλοκαίρι, ενώ η επιλογή της ονομασίας παραμένει σε εκκρεμότητα. «Η ονομασία μας ζορίζει. Δε μπορούμε να αποφασίσουμε».