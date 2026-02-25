Μέσα από ένα βίντεο που καταγράφει την πορεία του με σκάφος στις εκβολές του ποταμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε τις στιγμές από την επίσκεψή του στην Αρτέμιδα Παπακωστίδου. Η συνάντηση με την εμβληματική «Κυρά του Δέλτα» δεν ήταν απλώς μια επίσημη επίσκεψη, αλλά μια κίνηση με ουσιαστικό αντίκρισμα για την καθημερινότητα των ανθρώπων που διαβιούν στην παραμεθόριο.

Η καλύβα που απέκτησε φως και επικοινωνία

Ο Πρωθυπουργός εξήγησε τη σημασία της παρέμβασης που έγινε στην κατοικία της κας Παπακωστίδου, η οποία ζει στο σημείο για πολλές δεκαετίες χωρίς τις βασικές υποδομές. Η ανάγκη για επικοινωνία και ρεύμα ήταν το κλειδί για την κινητοποίηση των υπηρεσιών.

«Επικοινώνησε μαζί μας λέγοντάς μας ότι δεν έχει τηλέφωνο. Της βάλαμε και τα φωτοβολταϊκά με την μπαταρία της και τώρα έχει και επικοινωνίες και ρεύμα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, δείχνοντας στην κάμερα το νέο τηλέφωνο.

Η υποδοχή από την πλευρά της κας Άρτεμης ήταν θερμή, με τον Πρωθυπουργό να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του για τη φιλοξενία και το παραδοσιακό τραπέζι που του στρώθηκε. «Πόσο χαίρομαι! Καλώς σε βρήκαμε!», της είπε μπαίνοντας στην καλύβα, ενώ κατά τη διάρκεια του γεύματος δεν δίστασε να εκφράσει τον θαυμασμό του για τις μαγειρικές της ικανότητες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Άρτεμη, το χέλι δεν παίζεται!».

«Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που φυλάνε τα σύνορα»

Πέρα από το φιλικό κλίμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μια έντονα πολιτική και εθνική διάσταση στην παρουσία του στο Δέλτα του Έβρου. Ανατρέχοντας στην κρίση του Μαρτίου του 2020, υπενθύμισε ότι σε εκείνα ακριβώς τα σημεία δόθηκε η μάχη για τη θωράκιση των συνόρων.

«Τον Μάρτιο του 2020, όταν γινόταν ο κακός χαμός στον Έβρο, φυλάξαμε τα σύνορα εδώ. Εδώ μιλάμε, στην κυριολεξία, για ανθρώπους που φυλάνε τα σύνορα!».

Κλείνοντας την καταγραφή της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ουσία της πολιτικής βρίσκεται στην αλλαγή της ζωής των πολιτών προς το καλύτερο.

«Για αυτό προσπαθώ να βγαίνω όσο περισσότερο μπορώ, γιατί η δουλειά σου έχει ένα πραγματικό αποτύπωμα. Δηλαδή, και τη ζωή ενός ανθρώπου να μπορείς να αλλάξεις, να την κάνεις καλύτερη, με τη σημαία την ελληνική πάνω στα σύνορα!».