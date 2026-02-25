Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυρία Καρυστιανου και σε ανακοίνωση του σημείωσε πώς «όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα».«Σεβόμαστε τον αγώνα της, αλλά όλοι κρίνονται», πρόσθεσε

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανέφερε προς ενημέρωση της κυρίας Καρυστιανού ότι « ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες απέναντι στο δυσώδες παρακράτος του συστήματος Μαξίμου».

Επεσήμανε πως «μετά από προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το ΣτΕ κήρυξε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα που ήταν ο “νομικός φερετζές” των υποκλοπών.

Με προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το θέμα».

Συμπλήρωσε πώς αύριο αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου «όπου οι αποκαλύψεις ήταν καταιγιστικές για χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής των υποκλοπών και την ύπαρξη ενιαίου κέντρου παρακολουθήσεων ΕΥΠ – Predator. Σε αυτή τη δίκη μοναδικοί μηνυτές ήταν ο κ. Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης» .

«Ποιος είχε, λοιπόν, κάτι να κρύψει; Αυτός, που είναι ο μοναδικός που κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες και άγει τις αποκαλύψεις ή όσοι υπουργοί και αξιωματούχοι σιώπησαν μπροστά στο καθήκον τους;

Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν αντίστοιχα ψεύδη και ψεκασμένες συκοφαντίες. Διαψεύστηκαν στην πράξη και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα», τονίζει στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και υπογραμμίζει: «Ο δρόμος της αλήθειας και της ευθύνης αποδείχτηκε μοναχικός, γι’ αυτό και είναι τόσο σημαντικός και βαθιά αξιακός».