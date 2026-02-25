Η Μαρία Κίτσου ως εργολάβος κηδειών, συνάντησε το αγαπημένο ζευγάρι Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη και όλοι μαζί οργανώνουν το «τελευταίο αντίο» στον θείο του Τάκη στο ΤΟΤΕ και στον θείο του Σπύρου στο ΤΩΡΑ.

Μια πανέξυπνη κωμωδία που συγκρίνει το «τελευταίο αντίο» δύο διαφορετικών εποχών. Από τα βαριά φέρετρα και τα μοιρολόγια του χθες, στα TikTok lives και τις ψηφιακές αποτεφρώσεις του σήμερα.

Δύο ζευγάρια κληρονόμων, μια εργολάβος-influencer και μια διαθήκη γεμάτη εκπλήξεις σε μια αναμέτρηση με το παρελθόν και το παρόν.

Η εμφάνιση της Μαρίας Κίτσου στη σειρά «Τότε και Τώρα» του ΣΚΑΪ ήταν μια απολαυστική ανατροπή, αναδεικνύοντας το σπάνιο κωμικό της ταλέντο της ηθοποιού.

Η Μαρία Κίτσου, στην σειρά, υποδύθηκε μια εκκεντρική εργολάβο κηδειών και «κέντησε» ερμηνευτικά δίπλα στον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, μετατρέποντας μια μακάβρια διαδικασία σε σουρεαλιστικό υπερθέαμα.

Το highlight της συνάντησης τους ήταν το ευφυές «κλείσιμο του ματιού» της Μαρίας Κίτσου στις «Άγριες Μέλισσες». Η ατάκα του Αλέξανδρου Τσουβέλα για τα λουλούδια που δεν πρέπει να στερηθούν οι μέλισσες, σε συνδυασμό με την ετοιμόλογη προσθήκη της Έλενας Χαραλαμπούδη πως είναι «άγριες» δημιούργησε μια όμορφη νοσταλγική στιγμή στους τηλεθεατές οι οποίοι θυμήθηκαν την Μαρία Κίτσου ως «Ελένη» στις «Άγριες Μέλισσες» του Ant1.