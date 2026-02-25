Την πρόκρισή τους για τους «16» του Champions League εξασφάλισαν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν, οι οποίες απέκλεισαν τις Μπενφίκα και Μονακό, αντίστοιχα.

Οι Μαδριλένοι είχαν περάσει με 1-0 από την έδρα των Πορτογάλων την περασμένη εβδομάδα, στη ρεβάνς όμως η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο μπήκε καλά και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 14′ με τον Σίλβα. Η απάντηση, όμως, ήταν άμεση, καθώς στο 16′ ο Τσουαμενί έκανε το 1-1.

Αυτό το σκορ παρέμενε μέχρι το 80′ και η Μπενφίκα είχε ελπίδες, σε εκείνο το χρονικό σημείο όμως ο Βινίσιους έκανε το 2-1 και σφράγισε την πρόκριση της Ρεάλ.

Πήρε τον γαλλικό εμφύλιο η Παρί

Στους «16» προκρίθηκε και η Παρί Σεν Ζερμέν με το 2-2 κόντρα στη Μονακό, στη ρεβάνς της εκτός έδρας νίκης της με 3-2. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έμεινε πίσω στο σκορ στο 45′ από το γκολ του Ακλιούς, στο 60′ όμως ισοφάρισε με τον Μαρκίνιος και το 66′ έκανε και το 2-1 με τον Κβαρατσχέλια. Το τελικό 2-2 διαμορφώθηκε στο 92′ από το γκολ του Τέζε.