Με πέναλτι του Σάμαρτζιτς στο 98′ η Αταλάντα νίκησε με 4-1 τη Ντόρτμουντ, ανέτρεψε το 2-0 με το οποίο είχε ηττηθεί στη Γερμανία και προκρίθηκε στους «16» του Champions League.

Οι Γερμανοί είχαν το προβάδισμα μετά τη νίκη τους στο πρώτο παιχνίδι, οι Ιταλοί όμως έκαναν τέλειο ξεκίνημα στη ρεβάνς καθώς μόλις στο 5ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Σκαμάκα από κοντά, μετά το γύρισμα που έγινε από αριστερά και το λάθος του Μπανσεμπαϊνί.

Οι «μπεργκαμάσκι» συνέχισαν να επιτίθενται, είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν δεύτερο γκολ και τελικά το έκαναν στο 45′ με το σουτ του Τζαπακόστα, το οποίο κόντραρε στον Μπανσεμπαϊνί, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα (2-0).

Στο 54′ η Ντόρτμουντ άγγιξε το γκολ με το σουτ του Μπάιερ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι και αμέσως μετά, στο 57′, ο Πάσαλιτς με κεφαλιά, μετά το γέμισμα του Ντε Ρουν, έκανε το 3-0! Οι «μπεργκαμάσκι» είχαν πλέον σκορ πρόκρισης, στο 75′ όμως ο Αντεγέμι με ωραίο πλασέ μείωσε σε 3-1 για τη Μπορούσια.

Και εκεί που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα πήγαινε στην παράταση, ήρθε στις καθυστερήσεις το πέναλτι του Μπενσεμπαϊνί στον Κρστόβιτς, με τον Σάμαρτζιτς να εκτελεί στο 98′ και να γράφει το 4-1, δίνοντας τη μεγάλη πρόκριση στην Αταλάντα!