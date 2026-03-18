Τα πράγματα δεν είναι καλά ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς υπάρχει διαφωνία για το αν θα πρέπει ή όχι να αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Μπακς ζήτησαν από τον Greek Freak να μην παίξει από εδώ και πέρα καθώς η ομάδα δεν έχει ελπίδες για την είσοδο στα play off.

Οι Μπακς είναι στην 11η θέση της Ανατολής έχοντας ρεκόρ 28-40 και είναι επτά νίκες πίσω από τους Χόρνετς που βρίσκονται στη 10η θέση. Με δεδομένο ότι απομένουν 14 παιχνίδια για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, στο Μιλγουόκι θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος να αγωνιστεί ξανά τη φετινή σεζόν ο Αντετοκούνμπο, επιβαρύνοντας την κατάστασή του.

Ο Γιάννης όμως, όπως αναφέρει ο Σαράνια, διαφωνεί με αυτό και θέλει να παίξει ξανά, οπότε είναι άγνωστο το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Σε 35 παιχνίδια φέτος, καθώς έχει αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών, ο Αντετοκούνμπο έχει κατά μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ.