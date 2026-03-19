1831: Το 1831 σημειώνεται η πρώτη ληστεία τράπεζας στη Νέα Υόρκη, όταν ομάδα εγκληματιών εισέβαλε στην City Bank (η οποία είναι η προγόνισσα της σημερινής Citibank) και απέσπασε 245.000 δολάρια. Το ποσό αυτό ήταν εξαιρετικά μεγάλο για την εποχή, καθώς η αξία του ξεπερνούσε τα όρια των χρηματικών ποσών που συνήθως διακινούνταν στις τράπεζες εκείνη την περίοδο. Η ληστεία αυτή άφησε ένα ισχυρό σημάδι στην ιστορία των οικονομικών εγκλημάτων στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας τις μετέπειτα εξελίξεις στον τομέα της τραπεζικής ασφάλειας και των πρακτικών προστασίας των χρημάτων.

1947: Η εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη της αντίστοιχης τουρκικής με 34-30, πετυχαίνοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη της. Η νίκη αυτή υπήρξε ιστορική, καθώς σηματοδότησε την αρχή μιας δυναμικής πορείας για το ελληνικό μπάσκετ και άφησε το στίγμα της στην κατηγορία των διεθνών αγώνων.

1964: Κατά την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της Βουλής, 33 βουλευτές της Ένωσης Κέντρου αρνούνται ψήφο στον υποψήφιο του κόμματός τους, Γεώργιο Αθανασιάδη-Νόβα. Ο πρωθυπουργός, Γεώργιος Παπανδρέου, δηλώνει: «Εγίναμεν χλεύη των ηττημένων» και προχωράει στη διαγραφή του Ηλία Τσιριμώκου και του Σάββα Παπαπολίτη. Αυτή η εσωκομματική κρίση αποτέλεσε σημαντικό σημείο στην πολιτική ζωή της χώρας.

1975: Γίνεται η ταφή του Αριστοτέλη Ωνάση στον Σκορπιό, δίπλα στον γιο του Αλέξανδρο. Η κηδεία του μεγιστάνα και του γιου του αποτέλεσαν μια από τις πιο δημοσιοποιημένες και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της ελληνικής κοινωνίας εκείνης της εποχής.

1983: Δολοφονείται μέσα στο γραφείο του ο εκδότης της εφημερίδας «Βραδινή», Τζώρτζης Αθανασιάδης. Δύο ημέρες μετά, την ευθύνη ανέλαβε με προκήρυξή της η «Αντιστρατιωτική Πάλη». Αλλά, την επόμενη μέρα με προκηρύξεις της στην «Αυγή» και στην «Ελευθεροτυπία», η οργάνωση κατήγγειλε ως προβοκάτσια την ανάληψη ευθύνης και διαχώρισε πλήρως τη θέση της από τη δολοφονία.

2004: Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη γίνεται η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε σημαντική καμπή στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής ζωής, σπάζοντας το παραδοσιακό φύλο στην πολιτική σκηνή.

2009: Γεννήθηκε το πρώτο ελληνόπουλο από κατεψυγμένο ωάριο. Η υαλοποίηση αποτελεί σήμερα μία συνηθισμένη μέθοδο στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, αλλά μέχρι τότε είχε εφαρμοστεί μόνο σε 5 χώρες του εξωτερικού. Έτσι, το 2009 η Ελλάδα έγινε η 6η στον κόσμο και η 3η χώρα στην Ευρώπη που την εφαρμόζει, ανοίγοντας νέους δρόμους για την επιστημονική και κοινωνική εξέλιξη.

2013: Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο καταψηφίζει το νομοσχέδιο για το κούρεμα των καταθέσεων, λόγω της τραπεζικής κρίσης, που προήλθε από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων. Η απόφαση αυτή είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες και αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της κυπριακής οικονομίας.

2020: Ο ιταλικός στρατός παρατάσσεται στην πόλη Μπέργκαμο της Λομβαρδίας, που επλήγη περισσότερο από τον κορονοϊό, για να διευκολύνει τη μεταφορά των νεκρών. Στρατιωτικά φορτηγά μεταφέρουν τις σορούς σε κρεματόρια άλλων πόλεων, καθώς τα νεκροταφεία του Μπέργκαμο είναι πλήρη. Η εικόνα αυτή αποτύπωσε την τραγωδία και το μέγεθος της πανδημίας στην Ιταλία.

Γεννήσεις

1947 – Γκλεν Κλόουζ (19 Μαρτίου 1947 – –), Αμερικανίδα, ηθοποιός, από τις πιο αναγνωρίσιμες και βραβευμένες φιγούρες του αμερικανικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Με καριέρα γεμάτη διακρίσεις και υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχει ενσαρκώσει πολύπλοκους χαρακτήρες σε ταινίες όπως «Fatal Attraction», «Dangerous Liaisons» και τη σειρά «Damages». Η ερμηνεία της χαρακτηρίζεται για τη δύναμη και την ψυχολογική ένταση, καθιστώντας την μία από τις πιο εκτιμημένες ηθοποιούς του 20ού και 21ου αιώνα.

1955 – Μπρους Γουίλις (Bruce Willis, 19 Μαρτίου 1955 – ), Αμερικανός ηθοποιός, από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του action σινεμά. Έγινε σταρ από τη σειρά «Moonlighting» και ταυτίστηκε παγκοσμίως με τον Τζον ΜακΚλέιν στη σειρά ταινιών «Die Hard». Έδειξε μεγάλο εύρος σε ρόλους σε ταινίες όπως «Pulp Fiction» και «The Sixth Sense». Το 2022 αποσύρθηκε από την υποκριτική μετά από διάγνωση αφασίας, ενώ το 2023 η οικογένειά του ανακοίνωσε μετωποκροταφική άνοια.

Θάνατοι

1900 – Ελένη Μπούκουρα – Αλταμούρα (19 Μαρτίου 1900 – 22 Δεκεμβρίου 1962), Ελληνίδα, ζωγράφος, η πρώτη γυναίκα που σπούδασε τέχνη στην Ιταλία και άφησε το στίγμα της στην ελληνική και ευρωπαϊκή ζωγραφική σκηνή. Οι σπουδές της στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης της επέτρεψαν να εξελίξει το ταλέντο της, δημιουργώντας έργα που συνδυάζουν το ρομαντικό και ακαδημαϊκό ύφος. Η προσωπική της ζωή ήταν γεμάτη τραγικές συγκυρίες, αλλά το έργο της παραμένει αξιομνημόνευτο στην ελληνική καλλιτεχνική κληρονομιά.

Δαρείος, Δαρεία, Χρύσανθος, Χρυσάνθη