Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών για την ενίσχυση των δυνάμεων που ήδη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, μεταξύ των οποίων και Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ανάπτυξη θα έδινε τον πρόεδρο Τραμπ «επιπρόσθετες επιλογές» για την περίπτωση να αποφασίσει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις, καθώς ο πόλεμος βρίσκεται στην τρίτη του εβδομάδα.

Σε αυτές τις «επιλογές» συμπεριλαμβάνονται πιθανές επιχειρήσεις για να εξασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ, για τις οποίες θα χρειαστούν κυρίως αεροπορικά και ναυτικά μέσα, αλλά πιθανόν και η ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, πάντα κατά τις πηγές του Ρόιτερς.

Συζητείται η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με πηγές και αξιωματούχους. Μια από τις πηγές ωστόσο τόνισε πως τέτοια επιχείρηση θα ήταν εξ ορισμού εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς το νησί αυτό, από το οποίο εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, βρίσκεται εντός εμβέλειας πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων αεροσκαφών.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί τη 13η Μαρτίου και ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει επίσης να καταστρέψει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές στο Χαργκ, όμως λόγω της ζωτικής σημασίας του η κατάληψή του θα είχε περισσότερα οφέλη από την καταστροφή των εγκαταστάσεων, εκτιμούν αναλυτές.

Η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, ακόμη κι αν τους ανατεθούν περιορισμένης έκτασης αποστολές, ενέχει μεγάλα πολιτικά ρίσκα για τον αμερικανό πρόεδρο, με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο υποστήριξης της κοινής γνώμης των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Έχει επίσης συζητηθεί ενδεχόμενο να ανατεθεί στις ειδικές δυνάμεις να πάρουν από το Ιράν το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, σύμφωνα με μια από τις πηγές. Η πηγή αυτή σημείωσε πως δεν νομίζει πως κάτι τέτοιο θα γίνει άμεσα, αλλά δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για ζητήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Ειδικοί έχουν επισημάνει πως κάτι τέτοιο θα ήταν άκρως περίπλοκο.

Οι ΗΠΑ έχουν διεξαγάγει πάνω από 7.800 αεροπορικούς βομβαρδισμούς αφότου άρχισε ο πόλεμος και έχουν βυθίσει ή πλήξει κάπου 120 πολεμικά πλοία του Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε χθες Τετάρτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), που επιβλέπει τους χονδρικά 50.000 αμερικανούς στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη και χωρίς εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν υποστεί 13 απώλειες στρατιωτικών στον πόλεμο, κατά τα επίσημα δεδομένα, ενώ 200 μέλη των ενόπλων δυνάμεών τους έχουν τραυματιστεί, αν και ελαφρά τα περισσότερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρότινος μαινόταν εναντίον προκατόχων του για τους «αιώνιους πολέμους» στους οποίους ενέπλεξαν τις ΗΠΑ στο εξωτερικό, αλλά αφότου εξαπέλυσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις –«άρβυλα επί του πεδίου» (boots on the ground) κατά το στρατιωτικοπολιτικό ιδιόλεκτο στην Ουάσιγκτον– στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Πάντως δεν έχει πάρει ακόμη κάποια «απόφαση», πάντα σύμφωνα με τις πηγές του Ρόιτερς.

Ο αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση όσον αφορά το στενό του Ορμούζ. Ενώ αρχικά διαβεβαίωνε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει «πολύ σύντομα» εμπορικά πλοία να το διασχίζουν, κατόπιν κάλεσε συμμάχους να «βοηθήσουν» να ανοίξει και πλέον –αφού πολλές πρωτεύουσες αρνήθηκαν περισσότερο ή λιγότερο ευγενικά να εμπλακούν σε τέτοιο εγχείρημα–, ο ρεπουμπλικάνος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να αφήσει τα πράγματα ως έχουν.

«Διερωτώμαι τι θα γινόταν αν ‘τελειώναμε’ ό,τι απομένει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος κι αφήναμε στις χώρες που το χρησιμοποιούν, εμείς δεν το κάνουμε, την ευθύνη για το λεγόμενο ‘στενό’;» σχολίασε χθες μέσω Truth Social.